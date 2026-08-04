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Надежность контейнерных перевозок выросла за счет корректировки графиков

Экономика

Надежность контейнерных перевозок выросла на фоне корректировки расписаний

Глобальные контейнерные сервисы зафиксировали рост точности выполнения расписаний в первой половине года, однако данные аналитических агентств Sea-Intelligence и Xeneta существенно расходятся. В июне Sea-Intelligence оценила глобальную надежность в 62,6%, тогда как Xeneta зафиксировала показатель на уровне 39%.

Колонна грузовиков Scania в карьере
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Колонна грузовиков Scania в карьере

Разрыв в цифрах вызван разными методами подсчета: первая компания опирается на фактические данные по отправлению судов, вторая — сравнивает реальный выход корабля с графиком, опубликованным за несколько месяцев до рейса. Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что такая разница в методиках подчеркивает высокую волатильность операционных показателей в текущих условиях и ограничивает точность краткосрочных прогнозов.

Лидеры и аутсайдеры рынка

Несмотря на разные оценки общего фона, обе компании признали лидерство альянса Gemini Cooperation (Maersk и Hapag-Lloyd). По данным Sea-Intelligence, надежность сервисов альянса в мае-июне составила 93,4%. Xeneta дает более сдержанную оценку: 65% в первом квартале и 69% во втором.

В индивидуальном рейтинге июня по версии Xeneta лидируют Maersk (77,1%) и Hapag-Lloyd (75,6%), за ними следует MSC с результатом 72,1%. Согласно отчету Sea-Intelligence, ни один другой перевозчик в июне не преодолел порог в 70%.

Другие объединения также показали рост:

  • Ocean Alliance: увеличил показатель до 43% (рост на 15 п. п. ко второму кварталу);
  • Premier Alliance: поднял надежность до 26% (рост на 12 п. п.);
  • MSC (вне альянсов): показатель вырос с 20% до 29%.

Механизм статистического улучшения

Аналитики Xeneta предупреждают: рост цифр не всегда означает улучшение качества сервиса. Частично результат достигнут за счет корректировки графиков — перевозчики просто отменяют рейсы, которые хронически задерживаются (особенно на ближневосточных маршрутах), что формально улучшает статистику.

Представители грузовладельцев настроены скептически. Директор Global Shippers Forum Джеймс Хукхэм указывает, что текущая ситуация напоминает период пандемии: рост прибылей перевозчиков сопровождается сомнительным качеством услуг. Он также подвергает сомнению доводы линий о перегруженности европейских портов, так как многие терминалы принадлежат самим перевозчикам.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что реальная оценка эффективности логистических цепочек будет возможна только в четвертом квартале. На итоговый результат повлияют завершение раннего пикового сезона, стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и изменения в мировой торговой политике.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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