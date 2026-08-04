Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пенсионерам хотят выплатить до 24 432 рублей перед Новым годом: кому достанутся деньги и когда
На Земле хотят оставить лишь половину человечества: методы достижения цели пугают сильнее цифр
Город с золотым куполом за гранью жизни: мужчина рассказал о пережитом после остановки сердца
Луна исчезла на глазах у средневекового мира: ученые нашли причину загадочной тьмы 1110 года
Месть в тридцатиградусную жару: честный отзыв об отеле в Стамбуле обернулся коммунальной блокадой
Всего одна ложка этого средства помогает поддерживать унитаз чистым без дорогой бытовой химии
Жара в Европе стала экономической проблемой: пересохшие водные артерии парализуют важные отрасли
Аграрии Кубани намолотили более 10 миллионов тонн зерна
Трое сотрудников ФССП Коми уволены за коррупцию из-за утраты доверия

Пока страны Персидского залива теряли миллиарды, другие получили шанс: рынок нефти начал меняться

Экономика » Сырье » Нефть

Блокада Ормузского пролива, ставшая следствием ирано-американского противостояния, радикально перекроила глобальную карту нефтяных доходов. Пока страны Персидского залива подсчитывают убытки, превысившие 80 млрд долларов, Соединенные Штаты и государства Латинской Америки сумели использовать логистический хаос для укрепления своих рыночных позиций. Ситуация наглядно продемонстрировала, что в условиях энергетического кризиса выигрывает не тот, у кого больше запасов, а тот, чья инфраструктура защищена от геополитических рисков и санкционного давления.

Запад химической промышленности
Фото: commons.wikimedia.org by Mikulova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запад химической промышленности

Удар по Персидскому заливу: цена закрытого пролива

Для монархий Персидского залива блокировка ключевой транспортной артерии обернулась экономическим шоком. Согласно статистике Минэнерго США, регион, добывавший в начале 2026 года свыше 25 млн баррелей в сутки, к маю столкнулся с падением производства почти на 45%. Основной удар пришелся на Саудовскую Аравию и ОАЭ, чья добыча сократилась на 69% и 63% соответственно. Суммарно за четыре месяца страны региона не смогли поставить на рынок 1,19 млрд баррелей нефти.

"Блокада Ормуза создала искусственный дефицит, который невозможно было быстро компенсировать только за счет накопленных резервов. Это привело к временному перекосу цен, однако фундаментальные проблемы с логистикой лишили ближневосточных экспортеров возможности заработать на сверхвысоких котировках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Упущенные возможности и санкционные барьеры

Теоретически, дефицит предложения и цена в 120 долларов за баррель должны были стимулировать рост добычи в других регионах. Однако Россия, скованная санкциями и атаками на энергетическую инфраструктуру, не смогла реализовать этот потенциал. В июне 2026 года российская добыча оказалась на 3,5% ниже январских уровней. Параллельно с этим конфликт на Ближнем Востоке замедлил промышленное производство в Китае, что несколько охладило спрос на сырье, но не спасло рынок от волатильности.

Новые лидеры: успех Бразилии и Гайаны

На фоне кризиса в Персидском заливе Латинская Америка продемонстрировала впечатляющую динамику. Бразильская Petrobras нарастила добычу сырой нефти на 15,2%, достигнув отметки в 2,689 млн баррелей в сутки. Еще более агрессивный рост показала Гайана — плюс 27% к прошлогодним показателям. Эксперты связывают этот успех не столько с проблемами конкурентов, сколько с вводом в эксплуатацию гигантских шельфовых проектов Stabroek и Buzios.

"Мы видим, как инвестиции в глубоководную добычу начинают окупаться именно в моменты глобальной нестабильности. Бразилия и Гайана фактически становятся альтернативными гарантами энергобезопасности, перехватывая долю рынка у традиционных поставщиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Блокада Ормузского пролива Падение добычи в странах Залива на 44,6%
Рост нефтяных котировок до $120 Активизация шельфовых проектов в Бразилии и Гайане
Загрузка НПЗ в США (92-95%) Рекордный экспорт авиакеросина и дизеля из Америки

Американский расчет: ставка на переработку и экспорт

Главным бенефициаром кризиса стали США. Несмотря на скромный рост добычи сырья (всего 2,7%), американская нефтяная индустрия сорвала куш на переработке. В то время как Европа, включая Бельгию, оказалась в зависимости от поставок из России и других альтернативных источников, США резко увеличили экспорт топлива. Чистый экспорт нефтепродуктов из Штатов вырос до 6,3 млн баррелей в сутки. Особенно востребованным оказался авиационный керосин, поставки которого увеличились в три раза.

"Американские компании среднего звена проявили максимальную гибкость, мгновенно скорректировав планы добычи в сторону увеличения. Вкупе с рекордной загрузкой НПЗ это позволило Вашингтону не только стабилизировать внутренний рынок, но и усилить экспансию на внешние площадки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о последствиях блокады

Как блокада пролива повлияла на мировые цены?

В пиковые моменты стоимость Brent превышала 120 долларов за баррель. Однако после новостей о разблокировке маршрута котировки упали на 7% за одну торговую сессию.

Кто пострадал больше всех в финансовом плане?

Наибольшие убытки понесли Саудовская Аравия и ОАЭ. За 4 месяца страны Персидского залива недополучили около 80 млрд долларов экспортной выручки.

Почему Россия не смогла нарастить экспорт в этот период?

Основными препятствиями стали внешние санкционные ограничения и атаки на портовую и перерабатывающую инфраструктуру, что не позволило увеличить отгрузки в ответ на рост цен.

В чем заключался успех США в этой ситуации?

Америка сделала ставку на переработку. НПЗ в Мексиканском заливе работали на пределе мощности (95%), обеспечивая глобальный дефицит дизельного топлива и авиакеросина.

Читайте также

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Новости спорта
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Садоводство, цветоводство
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Последние материалы
Риск для жизни за 1500 рублей: в Петербурге пресекли незаконные экскурсии по кровлям
Аптечные цены изменились: препараты экстренной контрацепции заметно подорожали за несколько лет
Следственный комитет Белоруссии предупредил о рисках купания в необорудованных местах
Аварийные мосты в Тамбовской области признаны опасными для людей
Всего минута в настройках — и ребенок защищен: мошенники потеряют два пути для атаки
Про шторы в пол можно забыть: 7 современных решений для окон, которые полностью меняют интерьер
В Курске восстанавливают исторический облик центра к 1000-летию города
День физкультурника в Орле: от пляжного волейбола до матча ФК «Орёл»
Более 1500 атлетов соберутся в Казани на соревнованиях Спартакиады
Красные скалы, глубокие трещины и полное ощущение Марса: необычная локация всего в двух часах от Екатеринбурга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.