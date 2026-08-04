Пока страны Персидского залива теряли миллиарды, другие получили шанс: рынок нефти начал меняться

Блокада Ормузского пролива, ставшая следствием ирано-американского противостояния, радикально перекроила глобальную карту нефтяных доходов. Пока страны Персидского залива подсчитывают убытки, превысившие 80 млрд долларов, Соединенные Штаты и государства Латинской Америки сумели использовать логистический хаос для укрепления своих рыночных позиций. Ситуация наглядно продемонстрировала, что в условиях энергетического кризиса выигрывает не тот, у кого больше запасов, а тот, чья инфраструктура защищена от геополитических рисков и санкционного давления.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikulova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запад химической промышленности

Удар по Персидскому заливу: цена закрытого пролива

Для монархий Персидского залива блокировка ключевой транспортной артерии обернулась экономическим шоком. Согласно статистике Минэнерго США, регион, добывавший в начале 2026 года свыше 25 млн баррелей в сутки, к маю столкнулся с падением производства почти на 45%. Основной удар пришелся на Саудовскую Аравию и ОАЭ, чья добыча сократилась на 69% и 63% соответственно. Суммарно за четыре месяца страны региона не смогли поставить на рынок 1,19 млрд баррелей нефти.

"Блокада Ормуза создала искусственный дефицит, который невозможно было быстро компенсировать только за счет накопленных резервов. Это привело к временному перекосу цен, однако фундаментальные проблемы с логистикой лишили ближневосточных экспортеров возможности заработать на сверхвысоких котировках", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Упущенные возможности и санкционные барьеры

Теоретически, дефицит предложения и цена в 120 долларов за баррель должны были стимулировать рост добычи в других регионах. Однако Россия, скованная санкциями и атаками на энергетическую инфраструктуру, не смогла реализовать этот потенциал. В июне 2026 года российская добыча оказалась на 3,5% ниже январских уровней. Параллельно с этим конфликт на Ближнем Востоке замедлил промышленное производство в Китае, что несколько охладило спрос на сырье, но не спасло рынок от волатильности.

Новые лидеры: успех Бразилии и Гайаны

На фоне кризиса в Персидском заливе Латинская Америка продемонстрировала впечатляющую динамику. Бразильская Petrobras нарастила добычу сырой нефти на 15,2%, достигнув отметки в 2,689 млн баррелей в сутки. Еще более агрессивный рост показала Гайана — плюс 27% к прошлогодним показателям. Эксперты связывают этот успех не столько с проблемами конкурентов, сколько с вводом в эксплуатацию гигантских шельфовых проектов Stabroek и Buzios.

"Мы видим, как инвестиции в глубоководную добычу начинают окупаться именно в моменты глобальной нестабильности. Бразилия и Гайана фактически становятся альтернативными гарантами энергобезопасности, перехватывая долю рынка у традиционных поставщиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Событие / Показатель Последствия и эффект Блокада Ормузского пролива Падение добычи в странах Залива на 44,6% Рост нефтяных котировок до $120 Активизация шельфовых проектов в Бразилии и Гайане Загрузка НПЗ в США (92-95%) Рекордный экспорт авиакеросина и дизеля из Америки

Американский расчет: ставка на переработку и экспорт

Главным бенефициаром кризиса стали США. Несмотря на скромный рост добычи сырья (всего 2,7%), американская нефтяная индустрия сорвала куш на переработке. В то время как Европа, включая Бельгию, оказалась в зависимости от поставок из России и других альтернативных источников, США резко увеличили экспорт топлива. Чистый экспорт нефтепродуктов из Штатов вырос до 6,3 млн баррелей в сутки. Особенно востребованным оказался авиационный керосин, поставки которого увеличились в три раза.

"Американские компании среднего звена проявили максимальную гибкость, мгновенно скорректировав планы добычи в сторону увеличения. Вкупе с рекордной загрузкой НПЗ это позволило Вашингтону не только стабилизировать внутренний рынок, но и усилить экспансию на внешние площадки", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о последствиях блокады

Как блокада пролива повлияла на мировые цены?

В пиковые моменты стоимость Brent превышала 120 долларов за баррель. Однако после новостей о разблокировке маршрута котировки упали на 7% за одну торговую сессию.

Кто пострадал больше всех в финансовом плане?

Наибольшие убытки понесли Саудовская Аравия и ОАЭ. За 4 месяца страны Персидского залива недополучили около 80 млрд долларов экспортной выручки.

Почему Россия не смогла нарастить экспорт в этот период?

Основными препятствиями стали внешние санкционные ограничения и атаки на портовую и перерабатывающую инфраструктуру, что не позволило увеличить отгрузки в ответ на рост цен.

В чем заключался успех США в этой ситуации?

Америка сделала ставку на переработку. НПЗ в Мексиканском заливе работали на пределе мощности (95%), обеспечивая глобальный дефицит дизельного топлива и авиакеросина.

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