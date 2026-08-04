Нефть снова пошла вверх после обвала: рынок отреагировал на неопределённость вокруг Ирана

Мировой рынок нефти перешел к росту утром 4 августа, отыгрывая масштабный обвал котировок предыдущего дня. Основным драйвером восстановления стали противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона: иранская сторона официально опровергла заявления Белого дома о ведении дипломатических консультаций. Неопределенность вокруг безопасности морских путей в Ормузском проливе и Красном море вновь вернула в стоимость барреля геополитическую премию, поскольку риски физических перебоев с поставками сырья остаются критическими.

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Динамика котировок: возврат к росту после падения

Торговая сессия вторника открылась укреплением основных эталонных сортов. К 08:21 по московскому времени октябрьские фьючерсы на североморскую смесь Brent подорожали до 85,08 доллара за баррель, прибавив более 1,3% к уровню закрытия. Американский стандарт WTI также демонстрирует позитивную динамику, поднявшись до 81,26 доллара.

Накануне рынок пережил одну из самых жестких распродаж за последние недели: цена Brent рухнула на 7%, обновив трехнедельный минимум. Поводом для паники стали сообщения из США о возможной деэскалации конфликта с Ираном. Однако текущий отскок подтверждает, что инвесторы сочли вчерашнее падение избыточным на фоне отсутствия реальных подвижек в переговорах.

"Резкие колебания цен отражают крайнюю нервозность трейдеров. Вчерашний обвал был спровоцирован надеждой на мир, но сегодняшний рост показывает, что рынок закладывает в цену затяжной конфликт и возможную блокировку Ормузского пролива, через который проходят ключевые объемы экспорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дипломатический тупик и фактор Ормузского пролива

Информационный фон вокруг американо-иранских отношений остается крайне запутанным. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о приостановке планов по новым ударам, мотивируя это надеждой на конструктивный диалог. Однако МИД Ирана в лице Эсмаила Багаеи дезавуировал эти ожидания, сообщив, что никаких встреч с представителями Вашингтона не запланировано и переговоры не ведутся.

Камнем преткновения остается контроль над Ормузским проливом. Вашингтон апеллирует к июньскому меморандуму, настаивая на свободном судоходстве. Тегеран, напротив, подчеркивает свой суверенитет над этой акваторией. Конфликт напрямую бьет по глобальным цепочкам поставок: из-за нестабильности в регионе Бельгия оказалась в зависимости от альтернативных маршрутов и поставщиков, что характерно для всей европейской экономики.

"Геополитическое противостояние в заливе создает риски не только для нефти, но и для страхового сектора. Рост расходов на фрахт и страхование судов неизбежно перекладывается на стоимость конечного продукта, поддерживая высокую инфляцию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Логистический кризис: "двойное узкое место"

Ситуация осложняется синхронными угрозами в двух ключевых точках — Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Аналитики KCM Trade характеризуют это как эффект "двойного узкого места". Даже если прямых ударов по танкерам не происходит, превентивное изменение маршрутов уже влияет на баланс рынка.

Так, саудовские супертанкеры все чаще выбирают путь вокруг Африки (через мыс Доброй Надежды), что значительно увеличивает сроки доставки и стоимость логистики. При этом объемы прокачки через Ормуз остаются волатильными: по данным Barclays, за последнюю неделю июля чистый экспорт нефтепродуктов через пролив вырос до 4,2 млн баррелей в сутки против 3,2 млн неделей ранее, что говорит о попытках экспортеров ускорить вывоз сырья до возможного обострения.

Фактор / Событие Экономические последствия Отказ Ирана от переговоров Рост геополитической премии и волатильности цен Смена маршрутов танкеров (через юг Африки) Увеличение сроков доставки и стоимости фрахта Рост экспорта через Ормуз (до 4,2 млн б/с) Попытка накопить запасы перед возможной блокадой

Прогнозы аналитиков и влияние на рынок

Банковские аналитики, в частности из ING, считают текущую нестабильность фундаментальным фактором. По их мнению, цены не смогут существенно снизиться, пока Тегеран и Вашингтон не придут к реальному соглашению. Любое резкое движение котировок вниз, подобное вчерашнему, будет восприниматься инвесторами как возможность для входа в длинные позиции.

"Для частных инвесторов текущая ситуация на сырьевом рынке — повод диверсифицировать портфель. На фоне турбулентности нефтяных цен многие начинают рассматривать альтернативные способы сбережения, уходя из классических банковских инструментов в более гибкие активы", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему цены на нефть растут, если США заявили о мире?

Рынок перестал верить устным заявлениям Вашингтона после того, как Иран официально опроверг факт ведения переговоров. Инвесторы опасаются, что деэскалация была лишь временной иллюзией.

Как ситуация в Ормузском проливе влияет на обычных потребителей?

Через этот путь проходит около 20% мирового потребления нефти. Любая угроза блокировки вызывает рост цен на бензин и авиатопливо по всему миру, что разгоняет общую инфляцию.

Что такое "двойное узкое место" в логистике?

Это одновременное возникновение рисков в Ормузском проливе и Красном море. Из-за этого танкеры не могут просто сменить один опасный маршрут на другой и вынуждены идти в обход всей Африки.

Стоит ли ожидать нефть по 100 долларов за баррель?

Такой сценарий возможен в случае прямого военного столкновения или полной блокировки экспорта из Персидского залива. Пока аналитики придерживаются коридора 80-90 долларов.

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