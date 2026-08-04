Вашингтон протянул руку Токио, но причина оказалась неожиданной: США спасают не только иену

Вашингтон впервые за 13 лет пошел на экстренную сделку с Токио, чтобы спасти японскую валюту от исторического краха. Официально Дональд Трамп преподнес валютную интервенцию как "дружеский жест", однако за кулисами Белого дома скрывается жесткий прагматизм: американская администрация всерьез опасается, что иена утянет за собой пирамиду госдолга США. Когда крупнейший иностранный кредитор Америки — Япония — оказывается на грани финансовой катастрофы, Вашингтону приходится скупать иену, чтобы предотвратить массовый сброс своих облигаций и бесконтрольный рост стоимости заимствований.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Трамп на фоне флага Японии

Почему США спасают иену: скрытые угрозы госдолга

Совместная операция ФРС Нью-Йорка и Банка Японии стала первой подобной акцией со времен землетрясения 2011 года. Несмотря на заявления о поддержке союзника, основной риск для США заключается в статусе Японии как главного держателя американских трежерис. Если иена продолжит падение, Токио будет вынужден распродавать активы в США, чтобы поддержать собственную экономику. Это неизбежно приведет к обнажению критических рисков американской долговой системы, которая и так находится под давлением из-за высокой инфляции.

"Вашингтон действует не из альтруизма, а из страха перед дестабилизацией долгового рынка. Распродажа облигаций Японией может спровоцировать цепную реакцию, которая сделает обслуживание американского долга неподъемным", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Реакция рынков и последствия для экспорта

Сверхсильный доллар стал проблемой для американских производителей. Дорогой доллар делает товары из США менее конкурентоспособными на мировых рынках, что негативно сказывается на торговом балансе. Для Японии же ситуация зеркальная: слабая валюта разгоняет инфляцию через дорогую нефть и газ, подавляя внутреннее потребление. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подтвердила, что пятничные меры были направлены против "неконтролируемых колебаний", которые мешают промышленному сектору адаптироваться к новым условиям.

"Любая валютная интервенция — это лишь временный костыль. Без изменения процентных ставок Банком Японии эффект от вливаний долларов быстро сойдет на нет, так как рыночные силы сильнее государственных резервов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Долгосрочные прогнозы: хватит ли "инъекций" для стабилизации?

Аналитики Bank of America предупреждают: валютные интервенции могут лишь выиграть время. Основная причина слабости иены — колоссальный разрыв в процентных ставках между США и Японией. Пока Токио не ужесточит денежно-кредитную политику, инвесторы будут продолжать использовать иену для спекуляций. Тем временем американская администрация в лице Скотта Бессента заявляет о готовности к повторным операциям, что свидетельствует о высокой нервозности Белого дома по поводу сохранения капитала вне банковского сектора и стабильности глобальных финансов.

"Интервенции — это сигнал рынку, что регуляторы готовы к борьбе, но это не лечение болезни, а купирование симптомов. В долгосрочной перспективе давление на иену сохранится", — предположил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Фактор / Событие Последствия и риски Падение иены до 40-летнего минимума Рост стоимости импорта (энергоносителей) и разгон инфляции в Японии Продажа США евро за иены Краткосрочное укрепление иены и попытка сбить волатильность Рост доходности гособлигаций США Увеличение стоимости обслуживания американского госдолга

Ответы на популярные вопросы о валютных интервенциях

Зачем США помогают другой стране укреплять её валюту?

Это не благотворительность, а защита собственных интересов. Чрезмерно дорогой доллар бьет по американскому экспорту, а обвал иены угрожает стабильности рынка гособлигаций США, где Япония является крупнейшим кредитором.

Поможет ли эта мера остановить рост цен?

Для Японии укрепление иены снижает стоимость импортного сырья и топлива, что должно замедлить инфляцию. Однако эффект будет устойчивым только при поддержке Банка Японии.

Будут ли США продолжать скупать иену?

Министерство финансов США уже заявило о готовности к новым совместным операциям. Это будет зависеть от скорости обесценивания японской валюты в ближайшие недели.

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