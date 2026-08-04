Chery инвестирует 75 млн долларов в южнокорейскую компанию KG Mobility

Китайский концерн Chery Automobile вкладывает 75 млн долларов в южнокорейскую компанию KG Mobility Corp (KGM). Инвестиции проходят через механизм конвертируемых облигаций: при их обмене на акции Chery получит около 10% доли в капитале KGM. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KGM.
Сделка направлена на расширение присутствия китайского производителя на глобальных рынках, включая поиск путей выхода в США. В рамках партнерства компании планируют использовать общие каналы сбыта и рассмотреть варианты ребрендинга.
Президент Chery International Чжан Гуйбин отметил, что базой для сотрудничества станут производственные площадки концерна по всему миру.
Практическим результатом взаимодействия станет выпуск нового автомобиля. В январе KGM представит среднеразмерный внедорожник SE-10, который базируется на платформе Chery T2X.
Модель получит бензиновые и гибридные модификации для реализации на внутреннем рынке Южной Кореи и за рубежом.
Помимо сборки автомобилей, партнеры создали рабочую группу по технологическому взаимодействию. Стороны изучат возможности совместной работы в сегментах робототехники, полупроводников, а также поставок стали и сырья.
"Покупка доли в KGM через конвертируемые облигации позволяет Chery минимизировать риски на первом этапе, сохранив возможность стать полноценным акционером. Использование платформы T2X для модели SE-10 сокращает затраты корейского бренда на разработку и ускоряет вывод продукта на рынок", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
На российском рынке бренд KGM уже представлен моделями Tivoli, Korando, Torres и Rexton.
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