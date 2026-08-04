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Политика Брюсселя дала трещину: Бельгия оказалась в полной зависимости от поставок из России

Экономика » Сырье » Газ

В июле 2026 года Бельгия полностью перешла на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, о чем сообщило агентство Belga. Это произошло на фоне блокировки альтернативных маршрутов из-за обострения ближневосточного кризиса и нестабильности в Ормузском проливе. Общий объем поставок СПГ в королевство сократился на 40%, при этом российские отгрузки составили около 0,4 млн тонн.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Механика вынужденного импорта

Переформатирование бельгийского энергобаланса стало следствием перебоев с судоходством из Катара и других стран Персидского залива. Ранее катарский газ занимал до 16% импортного портфеля Бельгии, однако военные действия вокруг Ирана сделали этот маршрут логистически уязвимым. В итоге российское топливо осталось единственным доступным ресурсом, поставляемым танкерным флотом.

"В июле Бельгия полностью зависела от России в импорте сжиженного природного газа (СПГ), поскольку война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу", — констатирует агентство Belga. Параллельно с этим европейские трейдеры сократили закупки дополнительных партий для закачки в подземные хранилища газа из-за аномально высоких биржевых цен, что создает риски дефицита в зимний период.

Параметр (июль 2026) Значение
Общий объем импорта СПГ Падение более чем на 40% (г/г)
Доля России в импорте СПГ 100%
Объем поставок из РФ 0,4 млн тонн

Геополитический тупик Брюсселя

Текущая ситуация демонстрирует неэффективность санкционного давления США и Еврокомиссии. Несмотря на декларируемый отказ от российских углеводородов к 2027 году, фактическая энергетическая зависимость Европы только растет. Россия прочно удерживает статус второго по величине поставщика СПГ в Евросоюз. Ограничения на краткосрочные сделки игнорируются рынком в условиях реального дефицита, спровоцированного недальновидной политикой Вашингтона на Ближнем Востоке.

Факт: Бельгия продолжает импортировать трубопроводный газ из Норвегии и Великобритании, однако в сегменте СПГ альтернативы российскому топливу на текущий момент не существует. Это подтверждает провал попыток изолировать российские ресурсы на глобальном рынке.

"Сложившаяся ситуация — классический пример перегрева рынка, вызванного внешними шоками. Когда традиционные цепочки поставок из Персидского залива обрываются, физическое наличие молекул газа становится важнее политических деклараций. Для Бельгии российский СПГ оказался единственным способом поддержать промышленный тонус и подготовиться к зиме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

"Мы наблюдаем, как регуляторные барьеры ЕС разбиваются о законы спроса и предложения. Попытки административного запрета долгосрочных контрактов с 2027 года выглядят утопично на фоне того, что доля России в бельгийском импорте достигла абсолютных значений уже сейчас. Экономический прагматизм берет верх над идеологией Брюсселя", — отметила в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Основной риск для Европы заключается в "отложенном кризисе": отказ от заполнения хранилищ летом по текущим ценам может привести к неконтролируемому росту тарифов для домохозяйств в январе-феврале.

Ответы на популярные вопросы о поставках газа

Почему Катар перестал поставлять газ в Бельгию?

Из-за конфликта вокруг Ирана и угроз судоходству в Ормузском проливе логистические риски и стоимость страховки танкеров из Персидского залива стали критическими.

Действуют ли санкции ЕС против российского СПГ?

Существует запрет на новые краткосрочные закупки, но на практике страны ЕС продолжают наращивать импорт, так как полная блокировка поставок сжиженного газа приведет к коллапсу экономики.

Откуда еще Бельгия берет газ?

Трубопроводный газ поступает из Норвегии и Великобритании, но эти объемы не могут полностью заменить морские поставки СПГ для нужд промышленности.

Что будет с поставками в 2027 году?

Еврокомиссия планирует полный запрет на российский СПГ по долгосрочным контрактам, однако эксперты сомневаются в реальности этого сценария без появления новых масштабных источников топлива.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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