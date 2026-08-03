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Конфликт на Ближнем Востоке замедлил промышленное производство в Китае

Экономика » Производство

Промышленное производство в Китае замедлилось в июле 2026 года. Причиной стали пятимесячный конфликт на Ближнем Востоке, который привел к падению внешнего спроса и росту производственных издержек для экспортно-ориентированной экономики страны.

Флаг Китая
Фото: commons.wikimedia.org by EtherealBlade, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Китая

Кризис в регионе вызвал практически полную остановку транспортного сообщения через Ормузский пролив. Поскольку этот маршрут является ключевым для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива, производители столкнулись с резким удорожанием энергии.

В результате темпы роста новых заказов в Китае в июле 2026 года упали до минимума с января того же года. Аналогичные сложности затронули и другие страны: в Индии темпы роста промышленного производства оказались самыми низкими почти за пять лет из-за слабого спроса.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что зависимость крупных производственных хабов от одного логистического узла делает их уязвимыми к региональным геополитическим шокам, которые быстро трансформируются в рост издержек.

Состояние промышленности в Европе

В Еврозоне индекс менеджеров по закупкам (PMI) производственного сектора, опубликованный S&P Global, в июле 2026 года вырос до 51,9 с 51,4 в июне. Это максимальный показатель с апреля 2022 года, хотя он оказался чуть ниже предварительных оценок (52 пункта).

При этом рост объемов производства в регионе обусловлен не реальным увеличением спроса, а тем, что предприятия ускорили обработку старых заказов из накопившихся запасов.

Динамика внутри Европы неоднородна:

  • В Германии зафиксирован позитивный старт третьего квартала с расширением производства. Однако S&P Global отмечает риски для этого тренда из-за волатильности цен на нефть.
  • Во Франции промышленность вернулась к спаду, а в Италии темпы роста замедлились.

В Великобритании производство росло девятый месяц подряд, но в июле темпы этого роста стали самыми низкими за последние четыре месяца. Это связывают с влиянием конфликта с Ираном.

Экономист Карстен Бжески из ING полагает, что экономика Еврозоны демонстрирует устойчивость, но, скорее всего, переходит в фазу низких темпов роста. По его мнению, без стабилизации ситуации на Ближнем Востоке оснований для ускорения экономики нет.

Аномальный рост Японии

На фоне общего замедления промышленный сектор Японии показал исключительную динамику. В июле 2026 года объемы производства в стране выросли быстрее, чем за последние 12 лет.

Основным драйвером стал резкий рост новых заказов — максимальный за четыре с половиной года. Это произошло благодаря стабильно высокому спросу на оборудование и компоненты, связанные с развитием систем искусственного интеллекта (AI).

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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