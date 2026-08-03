Промышленное производство в Китае замедлилось в июле 2026 года. Причиной стали пятимесячный конфликт на Ближнем Востоке, который привел к падению внешнего спроса и росту производственных издержек для экспортно-ориентированной экономики страны.
Кризис в регионе вызвал практически полную остановку транспортного сообщения через Ормузский пролив. Поскольку этот маршрут является ключевым для экспорта энергоносителей из стран Персидского залива, производители столкнулись с резким удорожанием энергии.
В результате темпы роста новых заказов в Китае в июле 2026 года упали до минимума с января того же года. Аналогичные сложности затронули и другие страны: в Индии темпы роста промышленного производства оказались самыми низкими почти за пять лет из-за слабого спроса.
Макроэкономист Артём Логинов указывает, что зависимость крупных производственных хабов от одного логистического узла делает их уязвимыми к региональным геополитическим шокам, которые быстро трансформируются в рост издержек.
В Еврозоне индекс менеджеров по закупкам (PMI) производственного сектора, опубликованный S&P Global, в июле 2026 года вырос до 51,9 с 51,4 в июне. Это максимальный показатель с апреля 2022 года, хотя он оказался чуть ниже предварительных оценок (52 пункта).
При этом рост объемов производства в регионе обусловлен не реальным увеличением спроса, а тем, что предприятия ускорили обработку старых заказов из накопившихся запасов.
Динамика внутри Европы неоднородна:
В Великобритании производство росло девятый месяц подряд, но в июле темпы этого роста стали самыми низкими за последние четыре месяца. Это связывают с влиянием конфликта с Ираном.
Экономист Карстен Бжески из ING полагает, что экономика Еврозоны демонстрирует устойчивость, но, скорее всего, переходит в фазу низких темпов роста. По его мнению, без стабилизации ситуации на Ближнем Востоке оснований для ускорения экономики нет.
На фоне общего замедления промышленный сектор Японии показал исключительную динамику. В июле 2026 года объемы производства в стране выросли быстрее, чем за последние 12 лет.
Основным драйвером стал резкий рост новых заказов — максимальный за четыре с половиной года. Это произошло благодаря стабильно высокому спросу на оборудование и компоненты, связанные с развитием систем искусственного интеллекта (AI).
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.