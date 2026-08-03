Российские инвесторы сталкиваются с необходимостью пересмотра стратегии сбережений: доходность классических банковских вкладов снижается, вынуждая искать альтернативы для сохранения капитала. На фоне коррекции ставок по депозитам до 11,5-12,5% годовых, эксперты предлагают обратить внимание на инструменты фондового рынка, такие как облигации и фонды денежного рынка.
Период аномально высоких ставок по банковским вкладам 2026 года постепенно уходит в прошлое. Если ранее доходность доходила до 20-22%, то сегодня она корректируется вниз. В этой ситуации длинные облигации федерального займа (ОФЗ) становятся эффективным инструментом фиксации доходности.
"Длинные ОФЗ представляют собой привлекательный инструмент благодаря высокой ликвидности и возможности зафиксировать доходность на уровне около 16% годовых", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
Для тех, кто не готов к волатильности цен, рынок предлагает фонды денежного рынка. В отличие от старых вкладов, где досрочное снятие часто сопровождается потерей процентов, денежные фонды позволяют выводить средства в любой момент без ущерба для накопленной доходности.
"Доходность среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном в перспективе может превысить прогнозируемые показатели по депозитам, которые к середине 2026 года составят 13-15%", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Эксперты предостерегают от попыток заработать на золоте в качестве полной замены депозиту из-за высокой ценовой нестабильности металла. Вместо этого рекомендуется комбинировать различные финансовые инструменты для достижения пассивного дохода.
"Оптимальный подход сегодня — это портфель из коротких ОФЗ, погашаемых через год, дополненный денежным фондом для обеспечения ликвидности в пропорции 60/40 или 70/30", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Событие/Инструмент
|Эффект для инвестора
|Снижение ставки ЦБ
|Падение доходности по вкладам
|Длинные ОФЗ
|Фиксация доходности на долгий срок
|Фонды денежного рынка
|Высокая ликвидность без потери процентов
Нет, если доходность старого вклада выше рыночной, его целесообразно сохранить до конца срока действия договора.
Фонды привязаны к рыночным индикаторам и позволяют получать доходность, близкую к ключевой ставке, практически ежедневно.
Для снижения рисков эксперты советуют диверсифицировать портфель между облигациями и инструментами денежного рынка.
При снижении ставок необходимо пересчитывать ожидаемый объем пассивного дохода, чтобы избежать дефицита средств в будущем.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.