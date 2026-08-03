Доходность вкладов пошла на спад: инвесторы нашли способы удержать капитал вне банковского сектора

Российские инвесторы сталкиваются с необходимостью пересмотра стратегии сбережений: доходность классических банковских вкладов снижается, вынуждая искать альтернативы для сохранения капитала. На фоне коррекции ставок по депозитам до 11,5-12,5% годовых, эксперты предлагают обратить внимание на инструменты фондового рынка, такие как облигации и фонды денежного рынка.

Фото: Pravda.Ru by Инна Невская Пять тысяч рублей

Облигации как замена депозитам

Период аномально высоких ставок по банковским вкладам 2026 года постепенно уходит в прошлое. Если ранее доходность доходила до 20-22%, то сегодня она корректируется вниз. В этой ситуации длинные облигации федерального займа (ОФЗ) становятся эффективным инструментом фиксации доходности.

"Длинные ОФЗ представляют собой привлекательный инструмент благодаря высокой ликвидности и возможности зафиксировать доходность на уровне около 16% годовых", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Преимущества фондов денежного рынка

Для тех, кто не готов к волатильности цен, рынок предлагает фонды денежного рынка. В отличие от старых вкладов, где досрочное снятие часто сопровождается потерей процентов, денежные фонды позволяют выводить средства в любой момент без ущерба для накопленной доходности.

"Доходность среднесрочных ОФЗ с фиксированным купоном в перспективе может превысить прогнозируемые показатели по депозитам, которые к середине 2026 года составят 13-15%", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Оптимальная стратегия распределения средств

Эксперты предостерегают от попыток заработать на золоте в качестве полной замены депозиту из-за высокой ценовой нестабильности металла. Вместо этого рекомендуется комбинировать различные финансовые инструменты для достижения пассивного дохода.

"Оптимальный подход сегодня — это портфель из коротких ОФЗ, погашаемых через год, дополненный денежным фондом для обеспечения ликвидности в пропорции 60/40 или 70/30", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие/Инструмент Эффект для инвестора Снижение ставки ЦБ Падение доходности по вкладам Длинные ОФЗ Фиксация доходности на долгий срок Фонды денежного рынка Высокая ликвидность без потери процентов

Ответы на популярные вопросы о сбережениях

Стоит ли закрывать старые вклады при падении ставок?

Нет, если доходность старого вклада выше рыночной, его целесообразно сохранить до конца срока действия договора.

Чем отличаются денежные фонды от обычных накопительных счетов?

Фонды привязаны к рыночным индикаторам и позволяют получать доходность, близкую к ключевой ставке, практически ежедневно.

Безопасно ли вкладывать все средства в облигации?

Для снижения рисков эксперты советуют диверсифицировать портфель между облигациями и инструментами денежного рынка.

Как изменения ставок влияют на планирование бюджета?

При снижении ставок необходимо пересчитывать ожидаемый объем пассивного дохода, чтобы избежать дефицита средств в будущем.

Читайте также