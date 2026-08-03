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Филиппины выделят до 60 млрд песо на развитие производства электромобилей

Экономика » Производство » Автопром

Правительство Филиппин запустило программу стимулирования производства электромобилей (Electric Vehicle Incentive Strategy — EVIS). Общий объем фискальной поддержки для компаний, инвестирующих в локализацию выпуска электрокаров и их компонентов, составит до 60 млрд песо (около 979 млн долларов).

Электромобиль
Фото: Wikipedia by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электромобиль

Документ подписан президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Реализацией программы займется Совет по инвестициям (BOI) при поддержке межведомственного комитета, куда вошли представители министерств финансов, энергетики и транспорта. Цель инициативы — превратить страну в региональный автомобильный хаб.

Условия доступа к субсидиям

Программа охватывает производство аккумуляторных электромобилей (BEV), гибридов, автомобилей на водородных топливных элементах, а также коммерческого транспорта и комплектующих. Каждая компания может зарегистрировать до двух моделей.

Для получения поддержки заявитель должен выполнить два условия: инвестировать в проект не менее 5 млрд песо и вывести автомобили на внутренний или экспортный рынок в течение трех лет с момента регистрации.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что требование по срокам вывода моделей на рынок заставляет производителей ускорить этап сертификации и промышленного развертывания, исключая чисто формальные инвестиционные заявки без реального запуска конвейера.

Механизмы финансовой поддержки

Фискальный пакет разделен на два типа стимулирования:

  • Поддержка капитальных затрат (FIS): государство компенсирует 40% расходов на создание мощностей по выпуску аккумуляторных электромобилей и 30% — для гибридов и водородного транспорта. Этот механизм действует до десяти лет с даты регистрации проекта.
  • Стимул за объем производства (PVI): при достижении плана в 10 тысяч единиц производитель получает выплату в размере до 12% от заводской цены автомобиля (максимум 200 тысяч песо за единицу). Срок действия — десять лет с начала выпуска.

Общий лимит поддержки на одну модель ограничен суммой в 15 млрд песо. Выплаты будут осуществляться в виде непередаваемых налоговых сертификатов, которые компания может использовать для погашения подоходного налога, акцизов, НДС и импортных пошлин.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что использование налоговых сертификатов вместо прямых денежных трансфертов снижает нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, так как поддержка фактически предоставляется через отказ государства от части налоговых поступлений от новых заводов.

В случае избыточного спроса на участие в программе межведомственный комитет выберет четырех лучших кандидатов, исходя из их влияния на экономику страны и объема создаваемой стоимости.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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