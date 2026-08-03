Филиппины выделят до 60 млрд песо на развитие производства электромобилей

Правительство Филиппин запустило программу стимулирования производства электромобилей (Electric Vehicle Incentive Strategy — EVIS). Общий объем фискальной поддержки для компаний, инвестирующих в локализацию выпуска электрокаров и их компонентов, составит до 60 млрд песо (около 979 млн долларов).
Документ подписан президентом Фердинандом Маркосом-младшим. Реализацией программы займется Совет по инвестициям (BOI) при поддержке межведомственного комитета, куда вошли представители министерств финансов, энергетики и транспорта. Цель инициативы — превратить страну в региональный автомобильный хаб.
Программа охватывает производство аккумуляторных электромобилей (BEV), гибридов, автомобилей на водородных топливных элементах, а также коммерческого транспорта и комплектующих. Каждая компания может зарегистрировать до двух моделей.
Для получения поддержки заявитель должен выполнить два условия: инвестировать в проект не менее 5 млрд песо и вывести автомобили на внутренний или экспортный рынок в течение трех лет с момента регистрации.
Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что требование по срокам вывода моделей на рынок заставляет производителей ускорить этап сертификации и промышленного развертывания, исключая чисто формальные инвестиционные заявки без реального запуска конвейера.
Фискальный пакет разделен на два типа стимулирования:
Общий лимит поддержки на одну модель ограничен суммой в 15 млрд песо. Выплаты будут осуществляться в виде непередаваемых налоговых сертификатов, которые компания может использовать для погашения подоходного налога, акцизов, НДС и импортных пошлин.
Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что использование налоговых сертификатов вместо прямых денежных трансфертов снижает нагрузку на бюджет в краткосрочном периоде, так как поддержка фактически предоставляется через отказ государства от части налоговых поступлений от новых заводов.
В случае избыточного спроса на участие в программе межведомственный комитет выберет четырех лучших кандидатов, исходя из их влияния на экономику страны и объема создаваемой стоимости.
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