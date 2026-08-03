Небо открывает новую дорогу: в России впервые разрешили коммерческие полеты на аэростатах

Росавиация выдала первый в России сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок с использованием свободного аэростата. Обладателем документа стало ООО "Электрик технолоджи", работающее под брендом "Открытое небо". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Полет на воздушном шаре

Ранее коммерческая эксплуатация свободных аэростатов в России не была оформлена через сертификацию эксплуатанта по правилам, действующим для самолётов и вертолётов. Выдача документа означает, что ведомство утвердило процедуру допуска такого вида деятельности к регулярным перевозкам пассажиров или грузов на легких воздушных судах класса "свободный аэростат".

Сертификат закрепляет за оператором право на коммерческую эксплуатацию, а не только на учебные или демонстрационные полёты. Это открывает путь к формированию нового сегмента гражданской авиации — регулярных или чартерных перевозок на аэростатах, для которых до сих пор не существовало единого нормативного основания.

Выдача первого сертификата создаёт правовой прецедент: теперь операторы свободных аэростатов могут выстраивать бизнес-модели на тех же принципах, что и авиакомпании с самолётами и вертолётами, — подчеркнул эксперт гражданской авиации Анатолий Журин. По его словам, это не автоматически приведёт к массовому появлению маршрутов, но снимает главное административное барьер для входа в коммерческую эксплуатацию.

В пресс-службе Росавиации не уточняют, сколько аэростатов планирует эксплуатировать "Открытое небо", каковы сроки ввода в линию и какие направления рассматриваются. Дальнейшее развитие сегмента будет зависеть от спроса, страхования и готовности аэродромов к приёму данного класса воздушных судов.

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