Российские авиаперевозчики закупают 42 самолета SJ-100 для обновления флота

Российские авиаперевозчики заключили контракты на поставку 42 самолетов SJ-100. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, передает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Government of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ SSJ-100 MAKS2011

По данным главы региона, на производственных мощностях ПАО "Яковлев" сейчас находятся в разной степени готовности 27 бортов данной модели.

Объем законтрактованных машин свидетельствует о потребности региональных авиакомпаний в обновлении флота самолетами этого класса, которые подходят для работы на маршрутах с ограниченной инфраструктурой, — отметил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

Ожидается, что спрос на SJ-100 сохранится за счет развития внутренних авиалиний и перевозок на Дальнем Востоке. В частности, самолеты планируется использовать для обеспечения транспортной связности Охотска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска и Магадана.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации эксперт гражданской авиации Анатолий Журин