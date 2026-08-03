Российские авиаперевозчики заключили контракты на поставку 42 самолетов SJ-100. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, передает ТАСС.
По данным главы региона, на производственных мощностях ПАО "Яковлев" сейчас находятся в разной степени готовности 27 бортов данной модели.
Объем законтрактованных машин свидетельствует о потребности региональных авиакомпаний в обновлении флота самолетами этого класса, которые подходят для работы на маршрутах с ограниченной инфраструктурой, — отметил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.
Ожидается, что спрос на SJ-100 сохранится за счет развития внутренних авиалиний и перевозок на Дальнем Востоке. В частности, самолеты планируется использовать для обеспечения транспортной связности Охотска, Комсомольска-на-Амуре, Якутска и Магадана.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.