Пассажиропоток в поездах дальнего следования вырос на 3,8 процента в июле 2026 года

В июле 2026 года пассажиропоток железнодорожного транспорта РФ снизился на 2,4% по пригородным перевозкам до 106,9 млн человек, что определило общее уменьшение трафика. Одновременно сегмент дальнего следования продемонстрировал рост на 3,8% до 15,1 млн пассажиров, сохранив положительную динамику в разгар летнего сезона. Данные приводит пресс-служба РЖД.

По накопленному итогу за январь–июль 2026 года общий пассажиропоток составил 748,3 млн человек, что на 0,2% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Пригородные перевозки за семь месяцев увеличились на 0,4% до 676,1 млн человек, тогда как дальнее следование сократилось на 1,8% до 72,2 млн пассажиров. Таким образом, внутригодовая волатильность сменила годовую тенденцию: в июле сезонный спрос на дальние поездки компенсировал слабость пригородного сегмента, но с начала года пригородники всё ещё обеспечивают общий прирост.

Структурный сдвиг внутри отрасли

Разная динамика сегментов отражает изменение поведенческих моделей пассажиров. Пригородное сообщение чувствительно реагирует на удалённую работу, изменение занятости в агломерациях и тарифную политику региональных органов власти. Дальнее следование жевыгоднее отражает достаточный спрос на туристические и деловые поездки, несмотря на рост авиаперевозок и автомобильного трафика. В июле традиционный пик отпускного сезона поддержал поезда дальнего следования, а пригородный сегмент не получил привычного летнего подъёма.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что устойчивый рост дальнего следования в летний месяц при снижении пригородника сигнализирует о селективном восстановлении подвижности: бытовые поездки внутри агломераций не возвращаются к до пандемийным уровням, тогда как длительные перемещения сохраняют эластичность к доходам и сезонности.

На накопленной основе с начала года пригородные перевозки остаются драйвером в физических объёмах — их доля составляет 90% пассажиропотока. Негативная динамика дальнего следования в январь–июле (−1,8%) может указывать на перераспределение потоков в пользу авиасообщения на популярных направлениях или на календарный эффект (в 2025 году был более ранний сезон пиковых отпусков).