Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Платежки с ошибками в Астрахани: коммунальный коллапс привел к неожиданному решению для целого дома
Объёмы ипотеки в Татарстане резко выросли по сравнению с 2025 годом
В Тамбове завершают расчистку русла реки Цны по проекту Вода России
Его съедают, не дожидаясь зимы: рецепт итальянского лечо с белым вином и травами
Региональный липидный центр начал работу в Республиканской клинической больнице Крыма
Там, где решается судьба качества: лаборатория "Азота" прошла строгую международную проверку
Миллионы едят сосиски неправильно: всего один шаг перед подачей делает их нежнее, ароматнее и сочнее
Капитальный ремонт путей в Омске временно ограничит движение трамвая №7
В Карелии разводят выносливых овец, которые дают мясо без резкого запаха

Пассажиропоток в поездах дальнего следования вырос на 3,8 процента в июле 2026 года

Экономика

В июле 2026 года пассажиропоток железнодорожного транспорта РФ снизился на 2,4% по пригородным перевозкам до 106,9 млн человек, что определило общее уменьшение трафика. Одновременно сегмент дальнего следования продемонстрировал рост на 3,8% до 15,1 млн пассажиров, сохранив положительную динамику в разгар летнего сезона. Данные приводит пресс-служба РЖД.

По накопленному итогу за январь–июль 2026 года общий пассажиропоток составил 748,3 млн человек, что на 0,2% выше уровня аналогичного периода 2025 года. Пригородные перевозки за семь месяцев увеличились на 0,4% до 676,1 млн человек, тогда как дальнее следование сократилось на 1,8% до 72,2 млн пассажиров. Таким образом, внутригодовая волатильность сменила годовую тенденцию: в июле сезонный спрос на дальние поездки компенсировал слабость пригородного сегмента, но с начала года пригородники всё ещё обеспечивают общий прирост.

Структурный сдвиг внутри отрасли

Разная динамика сегментов отражает изменение поведенческих моделей пассажиров. Пригородное сообщение чувствительно реагирует на удалённую работу, изменение занятости в агломерациях и тарифную политику региональных органов власти. Дальнее следование жевыгоднее отражает достаточный спрос на туристические и деловые поездки, несмотря на рост авиаперевозок и автомобильного трафика. В июле традиционный пик отпускного сезона поддержал поезда дальнего следования, а пригородный сегмент не получил привычного летнего подъёма.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что устойчивый рост дальнего следования в летний месяц при снижении пригородника сигнализирует о селективном восстановлении подвижности: бытовые поездки внутри агломераций не возвращаются к до пандемийным уровням, тогда как длительные перемещения сохраняют эластичность к доходам и сезонности.

На накопленной основе с начала года пригородные перевозки остаются драйвером в физических объёмах — их доля составляет 90% пассажиропотока. Негативная динамика дальнего следования в январь–июле (−1,8%) может указывать на перераспределение потоков в пользу авиасообщения на популярных направлениях или на календарный эффект (в 2025 году был более ранний сезон пиковых отпусков).

Экспертная проверка:
Сейчас читают
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
Еда и рецепты
Огурцы будут хрустеть до самой весны: запомните эти 4 правила идеальной домашней засолки
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пензенская область
В Пензе временно отключат газ на восьми улицах из-за технических работ
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу

Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.

Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Завод в Приморье завышал прибыль через фальсификацию маркировки рыбных консервов
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева
Выбирать между полосками и рыбками больше не надо: шторку в ванной заменит стеклянная перегородка
Деньги превратили в животных: приговор Лерчек в Москве спровоцировал гневную реакцию Поплавской
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Не холод старит образ, а неудачная шапка: 10 вязаных моделей помогут выглядеть моложе
Последние материалы
Пассажиропоток в поездах дальнего следования вырос на 3,8 процента в июле 2026 года
Жители Казани теперь могут менять наличную валюту через банкоматы Сбера
Правительство Хакасии договорилось с нефтяниками о поставках бензина на 13 заправок
В Курской области подростков на электросамокатах и мопедах начнут жестче контролировать
Жители Якутска и четырех районов республики остались без электричества из-за ливней
Шанс для редких пациентов: новый препарат поможет детям с опасным воспалением организма
Жители центра Пензы и Южной Поляны останутся без горячей воды на 12 дней
Не только поля и пашни: что на самом деле скрывает название культовой советской Нивы
Солнечное затмение 12 августа станет заметным для жителей Карелии и Северо-Запада
В минском парке разозленные осы из потревоженного гнезда покусали посетителей фестиваля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.