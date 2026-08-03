Россия заработала миллионы на экспорте в СНГ и сделала первый шаг на перспективный рынок Афганистана

Российский АПК расширяет экспорт в СНГ и Центральную Азию. Поставки в страны СНГ и Афганистан достигли 27 тыс. тонн на $11,3 млн. Впервые отправлены тестовые партии продовольствия в Афганистан. Рост поддерживают новые транспортные маршруты и логистика РЖД.
Основную долю российского экспорта в данном направлении аккумулировали три государства: Узбекистан, Беларусь и Казахстан.
Эти страны остаются ключевыми хабами для сбыта продукции АПК благодаря отсутствию таможенных барьеров в рамках ЕАЭС и отлаженным цепочкам поставок. Динамика торговли показывает, что экспорт товаров переориентируется на рынки, где спрос на российское продовольствие традиционно высок.
"Рост поставок в СНГ подтверждает устойчивость наших торговых связей. Пока западные рынки закрываются, восточное направление демонстрирует готовность поглощать значительные объемы сельхозпродукции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Знаковым этапом отчетного периода стала фиксация первых прямых отгрузок в Афганистан. Объем составил 250 тонн.
Эксперты рассматривают это как "прощупывание" рынка с потенциалом к кратному росту. Работа на этом треке требует особого внимания к финансовым расчетам, так как доходы крупнейших поставщиков сегодня во многом зависят от стабильности трансграничных платежей.
"Выход на рынок Афганистана — это сложная работа с рисками. Первая партия в 250 тонн — лишь начало, но она открывает путь для системного экспорта зерна и муки", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Средняя стоимость тонны поставленной продукции составила около 418 долларов. На итоговую рентабельность бизнеса влияют не только цены, но и таможенные сборы, которые регулярно корректируются государством для защиты внутреннего рынка.
Кроме того, конкуренция за пропускную способность железных дорог, где также важен вывоз пшеницы и других культур, заставляет экспортеров искать обходные пути.
Важным фактором остается и энергетическая составляющая логистики. Стабильность цен на топливо и работа таких систем, как энергетический рынок, напрямую влияют на себестоимость перевозки продукции АПК до границ с Узбекистаном или Казахстаном.
"Для закрепления на рынках СНГ компаниям необходимо страховать импорт товаров и экспортные контракты, учитывая волатильность локальных валют и сложности с логистикой на южных рубежах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
|Показатель / Событие
|Эффект и рекомендация
|Экспорт 27 тыс. тонн в СНГ
|Укрепление валютной выручки и продовольственного влияния в регионе.
|Первая поставка в Афганистан
|Необходимость создания надежных схем банковских расчетов.
|Изменение экспортных пошлин
|Требуется оперативный пересчет маржинальности контрактов.
Основу экспорта составляют зерновые, растительные масла, кондитерские изделия и мясо птицы. Эти позиции пользуются стабильно высоким спросом.
Рынок Афганистана испытывает дефицит продовольствия, а логистические маршруты через Узбекистан позволяют доставлять продукцию с минимальными затратами.
В рамках ЕАЭС (Казахстан, Беларусь) пошлины зачастую не применяются, что дает преимущество российским товарам перед конкурентами из дальнего зарубежья.
Основными рисками остаются загруженность железнодорожной инфраструктуры и сложности с конвертацией платежей в условиях санкционного давления на банки.
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