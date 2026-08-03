Россия заработала миллионы на экспорте в СНГ и сделала первый шаг на перспективный рынок Афганистана

Российский АПК расширяет экспорт в СНГ и Центральную Азию. Поставки в страны СНГ и Афганистан достигли 27 тыс. тонн на $11,3 млн. Впервые отправлены тестовые партии продовольствия в Афганистан. Рост поддерживают новые транспортные маршруты и логистика РЖД.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Комбайн Acros 585 и грузовик Kamaz на поле

География поставок: лидеры закупок

Основную долю российского экспорта в данном направлении аккумулировали три государства: Узбекистан, Беларусь и Казахстан.

Эти страны остаются ключевыми хабами для сбыта продукции АПК благодаря отсутствию таможенных барьеров в рамках ЕАЭС и отлаженным цепочкам поставок. Динамика торговли показывает, что экспорт товаров переориентируется на рынки, где спрос на российское продовольствие традиционно высок.

"Рост поставок в СНГ подтверждает устойчивость наших торговых связей. Пока западные рынки закрываются, восточное направление демонстрирует готовность поглощать значительные объемы сельхозпродукции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Афганский прорыв: детали первой сделки

Знаковым этапом отчетного периода стала фиксация первых прямых отгрузок в Афганистан. Объем составил 250 тонн.

Эксперты рассматривают это как "прощупывание" рынка с потенциалом к кратному росту. Работа на этом треке требует особого внимания к финансовым расчетам, так как доходы крупнейших поставщиков сегодня во многом зависят от стабильности трансграничных платежей.

"Выход на рынок Афганистана — это сложная работа с рисками. Первая партия в 250 тонн — лишь начало, но она открывает путь для системного экспорта зерна и муки", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Экономический эффект и логистические вызовы

Средняя стоимость тонны поставленной продукции составила около 418 долларов. На итоговую рентабельность бизнеса влияют не только цены, но и таможенные сборы, которые регулярно корректируются государством для защиты внутреннего рынка.

Кроме того, конкуренция за пропускную способность железных дорог, где также важен вывоз пшеницы и других культур, заставляет экспортеров искать обходные пути.

Важным фактором остается и энергетическая составляющая логистики. Стабильность цен на топливо и работа таких систем, как энергетический рынок, напрямую влияют на себестоимость перевозки продукции АПК до границ с Узбекистаном или Казахстаном.

"Для закрепления на рынках СНГ компаниям необходимо страховать импорт товаров и экспортные контракты, учитывая волатильность локальных валют и сложности с логистикой на южных рубежах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Показатель / Событие Эффект и рекомендация Экспорт 27 тыс. тонн в СНГ Укрепление валютной выручки и продовольственного влияния в регионе. Первая поставка в Афганистан Необходимость создания надежных схем банковских расчетов. Изменение экспортных пошлин Требуется оперативный пересчет маржинальности контрактов.

Ответы на популярные вопросы о торговле с СНГ

Какие товары Россия чаще всего поставляет в Узбекистан и Казахстан?

Основу экспорта составляют зерновые, растительные масла, кондитерские изделия и мясо птицы. Эти позиции пользуются стабильно высоким спросом.

Почему Афганистан стал интересен российским аграриям именно сейчас?

Рынок Афганистана испытывает дефицит продовольствия, а логистические маршруты через Узбекистан позволяют доставлять продукцию с минимальными затратами.

Как влияют пошлины на объем поставок в ближнее зарубежье?

В рамках ЕАЭС (Казахстан, Беларусь) пошлины зачастую не применяются, что дает преимущество российским товарам перед конкурентами из дальнего зарубежья.

Что может помешать дальнейшему росту экспорта?

Основными рисками остаются загруженность железнодорожной инфраструктуры и сложности с конвертацией платежей в условиях санкционного давления на банки.

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