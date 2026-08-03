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КАМАЗ сделал ставку на Казахстан: местный завод признали лучшим производственным проектом

Экономика » Производство » Автопром

Завод АО "КАМАЗ-Инжиниринг" в Кокшетау занял первое место в номинации "Лучшие товары производственного назначения" по итогам регионального конкурса "Лучший товар Казахстана". В финале мероприятия приняли участие около 90 производителей Акмолинской области.

Камаз
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей ААВ., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Камаз

Техника и производство

На выставке предприятие представило две модели спецтехники: сельскохозяйственный самосвал КАМАЗ-45143-6013-50 с самосвальной установкой локального производства и автокран "Челябинец" КС-55732 на базе шасси КАМАЗ-43118. Модели предназначены для работы в агропромышленном секторе и строительстве.

Завод, основанный в 2005 году, имеет производственные площади свыше 12 тыс. кв. м, включая автосборочный цех (5 тыс. кв. м) и сварочное производство (2 тыс. кв. м). Текущий производственный потенциал предприятия позволяет выпускать до 10 тыс. единиц техники в год.

"Локализация таких узлов, как самосвальные установки, позволяет заводу переходить от простой сборки к созданию добавленной стоимости внутри региона. Однако для устойчивого роста выпуска до заявленных 10 тысяч единиц критически важна стабильность поставок компонентов и доступ к финансированию расширения линий", — отметил эксперт по энергетике и промышленным технологиям Кирилл Казаков.

Модельный ряд и рынок

С января 2024 года суммарный выпуск завода превысил 20 тыс. автомобилей, последним из которых стал магистральный тягач КАМАЗ-54901 поколения К5. Текущий портфель продукции включает:

  • магистральные тягачи и бортовые автомобили;
  • самосвалы и автоцистерны;
  • вахтовые автобусы и технику для коммунальных служб;
  • специализированные сельскохозяйственные машины.

Техника поставляется государственным и частным заказчикам Казахстана через дилерскую сеть с последующим сервисным обслуживанием.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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