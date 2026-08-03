Там, где решается судьба качества: лаборатория "Азота" прошла строгую международную проверку

Испытательный центр (ЦОТК-ИЦ) предприятия «Азот» в Новомосковске подтвердил соответствие международному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Этот стандарт регламентирует требования к компетентности лабораторий, выполняющих испытания и калибровку.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Молодой ученый переливает порошок в колбу в лаборатории

Проверка компетенций проводится раз в два года. Эксперты оценивают квалификацию сотрудников, систему менеджмента качества, техническую базу и точность получаемых данных. В текущем цикле центр не только подтвердил действующий статус, но и впервые расширил область аккредитации, включив в нее объекты хлорного производства.

Специалисты центра контролируют более 120 показателей, ежегодно проводя свыше 10 тыс. исследований. Работа включает анализ сырья, готовой продукции, мониторинг состояния воздуха и водных объектов, а также поиск альтернативных видов сырья для улучшения свойств товаров.

Начальник ЦОТК-ИЦ НАК «Азот» Людмила Волынкина заявила, что поддержание системы качества является постоянным процессом, который должен оставаться актуальным и прозрачным на всех этапах работы.

Аудитор Павел Никитин отмечает, что соответствие стандарту ISO/IEC 17025 служит подтверждением того, что лаборатория использует валидированные методики, а результаты ее измерений признаются достоверными.