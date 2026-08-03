Экономика Британии трещит по швам: блокировка торговых путей спровоцировала опасный обвал ВВП

Британская экономика оказалась на пороге затяжной рецессии из-за эскалации конфликта вокруг Ирана и блокировки ключевых логистических артерий. Согласно отчету консалтинговой компании EY, закрытие Ормузского пролива до весны 2027 года приведет к падению ВВП Соединенного Королевства и резкому скачку инфляции. Ситуация усугубляется возобновлением ударов США по иранской территории, что фактически парализовало поставки энергоресурсов через Персидский залив и поставило под удар финансовую стабильность Лондона.

Фото: mod.uk by Симмо Симпсон is licensed under Open Government Licence version 1.0 Британский флаг

Риски стагнации: почему британский ВВП уходит в минус

Аналитики EY предупреждают, что при сохранении напряженности в зоне Ормузского пролива экономика Великобритании сократится на 0,2% уже в первой половине 2027 года. Это означает техническую рецессию — два квартала отрицательного роста подряд. Основной удар придется по потребительскому сектору и промышленности, которые критически зависят от стабильности цен на импортное сырье. Блокировка пролива, через который проходит значительная часть мирового трафика нефти и сжиженного газа, провоцирует дефицит и вынуждает бизнес пересматривать инвестиционные планы.

"Британская экономика крайне уязвима к внешним шокам, особенно когда речь идет о разрыве цепочек поставок в энергетике. Затяжной конфликт и блокировка пролива — это прямой путь к сокращению производства и падению покупательной способности населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Инфляционный шок и провал прогнозов Минфина

Экономический спад неизбежно повлечет за собой разгон потребительских цен. По прогнозам экспертов, темпы инфляции в Королевстве могут подскочить до 6,4%, что более чем в два раза превышает текущие целевые показатели. Это ставит крест на оптимистичных планах британского казначейства. Ранее Рейчел Ривс, занимавшая пост министра финансов, уже корректировала ожидания по росту ВВП на 2026 год в сторону понижения до 1,1%. Однако текущий сценарий с Ираном делает даже эти цифры труднодостижимыми. На фоне внутреннего кризиса британцы могут столкнуться с тем, что цены на топливо в Великобритании установят новые исторические рекорды.

"Мы наблюдаем классический эффект домино: рост стоимости логистики тянет за собой цены на конечные товары, что заставляет ЦБ держать ставки высокими, еще сильнее удушая экономический рост. Прогнозы Минфина Британии сейчас выглядят излишне оптимистичными", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Экономические последствия для Британии Блокировка Ормузского пролива Рост стоимости импорта, дефицит ГСМ, срыв производственных графиков Рост инфляции до 6,4% Снижение реальных доходов граждан, падение розничных продаж Отрицательный рост ВВП (-0,2%) Вход экономики в фазу официальной рецессии, рост безработицы

Геополитический тупик: роль США в энергетическом кризисе

Обострение ситуации в регионе стало следствием возобновления масштабных ударов США по Ирану. Несмотря на достигнутые ранее договоренности, Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий меморандума, что привело к новому витку эскалации. Для мировой экономики это означает не только угрозу поставкам нефти, но и необходимость искать альтернативные маршруты. В то время как Запад погружается в кризис, другие регионы демонстрируют иную динамику. Например, вьетнамский экономический прорыв показывает, что производственные центры в Азии адаптируются к новым условиям быстрее европейских стран.

"Геополитическая нестабильность в Персидском заливе — это всегда риск ликвидности для глобальных рынков. Британия, с её высокой зависимостью от внешних поставок, оказывается в числе первых жертв санкционных и военных противостояний", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Влияние на рынки и логистику

Кризис заставляет глобальных игроков перекраивать логистические карты. В то время как британские компании подсчитывают убытки от закрытия пролива, восточные направления показывают рост. В частности, грузооборот с Китаем продолжает бить рекорды, подтверждая смещение экономических интересов в сторону Азии. Для Лондона же единственным выходом остается жесткая экономия и поиск новых поставщиков, что в условиях глобального дефицита может занять годы.

Ответы на популярные вопросы о кризисе в Британии

Почему Ормузский пролив так важен для британской экономики?

Через этот узкий пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная доля СПГ. Блокировка маршрута вызывает мгновенный дефицит энергоресурсов, что бьет по британской промышленности и стоимости жизни в стране.

Что такое "техническая рецессия" и чем она опасна?

Это состояние экономики, при котором ВВП снижается два квартала подряд. Для граждан это означает заморозку зарплат, сокращение рабочих мест и ужесточение условий кредитования со стороны банков.

Как вырастут цены в магазинах Великобритании?

При инфляции в 6,4% подорожают не только бензин и отопление, но и продукты питания, так как логистические расходы заложены в стоимость каждого товара. Это приведет к существенному снижению уровня жизни среднего класса.

Могут ли США повлиять на ситуацию и остановить спад?

Действия Вашингтона, напротив, способствуют эскалации. Возобновление ударов по Ирану лишь ужесточает позицию Тегерана относительно пролива, что делает экономический прогноз для союзников США, включая Британию, крайне мрачным.

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