Британская экономика оказалась на пороге затяжной рецессии из-за эскалации конфликта вокруг Ирана и блокировки ключевых логистических артерий. Согласно отчету консалтинговой компании EY, закрытие Ормузского пролива до весны 2027 года приведет к падению ВВП Соединенного Королевства и резкому скачку инфляции. Ситуация усугубляется возобновлением ударов США по иранской территории, что фактически парализовало поставки энергоресурсов через Персидский залив и поставило под удар финансовую стабильность Лондона.
Аналитики EY предупреждают, что при сохранении напряженности в зоне Ормузского пролива экономика Великобритании сократится на 0,2% уже в первой половине 2027 года. Это означает техническую рецессию — два квартала отрицательного роста подряд. Основной удар придется по потребительскому сектору и промышленности, которые критически зависят от стабильности цен на импортное сырье. Блокировка пролива, через который проходит значительная часть мирового трафика нефти и сжиженного газа, провоцирует дефицит и вынуждает бизнес пересматривать инвестиционные планы.
"Британская экономика крайне уязвима к внешним шокам, особенно когда речь идет о разрыве цепочек поставок в энергетике. Затяжной конфликт и блокировка пролива — это прямой путь к сокращению производства и падению покупательной способности населения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Экономический спад неизбежно повлечет за собой разгон потребительских цен. По прогнозам экспертов, темпы инфляции в Королевстве могут подскочить до 6,4%, что более чем в два раза превышает текущие целевые показатели. Это ставит крест на оптимистичных планах британского казначейства. Ранее Рейчел Ривс, занимавшая пост министра финансов, уже корректировала ожидания по росту ВВП на 2026 год в сторону понижения до 1,1%. Однако текущий сценарий с Ираном делает даже эти цифры труднодостижимыми. На фоне внутреннего кризиса британцы могут столкнуться с тем, что цены на топливо в Великобритании установят новые исторические рекорды.
"Мы наблюдаем классический эффект домино: рост стоимости логистики тянет за собой цены на конечные товары, что заставляет ЦБ держать ставки высокими, еще сильнее удушая экономический рост. Прогнозы Минфина Британии сейчас выглядят излишне оптимистичными", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Событие / Показатель
|Экономические последствия для Британии
|Блокировка Ормузского пролива
|Рост стоимости импорта, дефицит ГСМ, срыв производственных графиков
|Рост инфляции до 6,4%
|Снижение реальных доходов граждан, падение розничных продаж
|Отрицательный рост ВВП (-0,2%)
|Вход экономики в фазу официальной рецессии, рост безработицы
Обострение ситуации в регионе стало следствием возобновления масштабных ударов США по Ирану. Несмотря на достигнутые ранее договоренности, Вашингтон обвинил Тегеран в нарушении условий меморандума, что привело к новому витку эскалации. Для мировой экономики это означает не только угрозу поставкам нефти, но и необходимость искать альтернативные маршруты. В то время как Запад погружается в кризис, другие регионы демонстрируют иную динамику. Например, вьетнамский экономический прорыв показывает, что производственные центры в Азии адаптируются к новым условиям быстрее европейских стран.
"Геополитическая нестабильность в Персидском заливе — это всегда риск ликвидности для глобальных рынков. Британия, с её высокой зависимостью от внешних поставок, оказывается в числе первых жертв санкционных и военных противостояний", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.
Кризис заставляет глобальных игроков перекраивать логистические карты. В то время как британские компании подсчитывают убытки от закрытия пролива, восточные направления показывают рост. В частности, грузооборот с Китаем продолжает бить рекорды, подтверждая смещение экономических интересов в сторону Азии. Для Лондона же единственным выходом остается жесткая экономия и поиск новых поставщиков, что в условиях глобального дефицита может занять годы.
Почему Ормузский пролив так важен для британской экономики?
Через этот узкий пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и значительная доля СПГ. Блокировка маршрута вызывает мгновенный дефицит энергоресурсов, что бьет по британской промышленности и стоимости жизни в стране.
Что такое "техническая рецессия" и чем она опасна?
Это состояние экономики, при котором ВВП снижается два квартала подряд. Для граждан это означает заморозку зарплат, сокращение рабочих мест и ужесточение условий кредитования со стороны банков.
Как вырастут цены в магазинах Великобритании?
При инфляции в 6,4% подорожают не только бензин и отопление, но и продукты питания, так как логистические расходы заложены в стоимость каждого товара. Это приведет к существенному снижению уровня жизни среднего класса.
Могут ли США повлиять на ситуацию и остановить спад?
Действия Вашингтона, напротив, способствуют эскалации. Возобновление ударов по Ирану лишь ужесточает позицию Тегерана относительно пролива, что делает экономический прогноз для союзников США, включая Британию, крайне мрачным.
Многие десятилетиями совершают одну и ту же ошибку при обработке стоп, которая лишь усугубляет состояние кожи и приводит к появлению глубоких трещин.