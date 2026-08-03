Курица попала в ценовые качели: опт дешевеет, но магазины продолжают повышать цены

Оптовый рынок мяса птицы в России демонстрирует коррекцию: за последние две недели стоимость тушки бройлера упала на 6,3%, опустившись до 222 рублей за килограмм. Однако этот тренд пока не дошел до прилавков магазинов, где ценники продолжают расти вопреки сырьевой динамике. Эксперты предупреждают, что текущее удешевление в опте может оказаться временным из-за критического снижения рентабельности производства и изменения подходов птицефабрик к выращиванию поголовья.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Витрина с курицами и мясом

Динамика цен: опт против розницы

Снижение оптовых цен на 6,3% стало первым заметным откатом после длительного периода подорожания. Несмотря на это, розничный сегмент реагирует с инерцией: за последний месяц средняя стоимость курицы в магазинах увеличилась на 8%. Подобный разрыв объясняется длительными контрактами ритейлеров и желанием торговых сетей компенсировать предыдущие издержки.

"Текущее снижение оптовых цен — это естественная реакция на достижение ценового потолка, однако розница всегда подстраивается под такие изменения с задержкой в несколько недель", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно учитывать, что общее состояние экономики, включая мировые цены на энергоресурсы и логистические затраты, продолжает оказывать давление на себестоимость продукции. Даже при падении цен на тушку, сопутствующие расходы производителей остаются высокими.

Причины падения: дефицит кормов и мелкая птица

Одной из ключевых причин удешевления стал массовый выход на рынок так называемой "мелкой птицы". Птицефабрики, столкнувшись с необходимостью жесткой экономии, сокращают рационы кормления бройлеров. В результате птица не успевает набрать стандартный убойный вес, и производители вынуждены сбывать ее быстрее, что создает временный избыток предложения на оптовых базах.

"Экономия на кормах — это тревожный сигнал, свидетельствующий о низкой маржинальности бизнеса, что в будущем может привести к сокращению общего объема производства мяса", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Прогнозы и риски для потребителя

Хотя аналитики полагают, что пиковые значения стоимости курятины уже пройдены, долгосрочные перспективы остаются туманными. Низкая рентабельность птицеводства лишает компании стимулов для расширения мощностей. Это означает, что при любом колебании спроса рынок может снова столкнуться с дефицитом и новым витком инфляции. Потребителям, которые привыкли следить за экономическими новостями и состоянием счетов, стоит быть готовыми к волатильности цен на базовые продукты питания.

"Если ситуация с доходностью птицефабрик не выправится, мы увидим стагнацию предложения, что неизбежно подтолкнет цены вверх к концу года", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Снижение оптовой цены на 6,3% Возможное замедление продовольственной инфляции через 2-3 недели Выход на рынок "мелкой птицы" Риск снижения качества продукции из-за экономии производителей на кормах Рост розничных цен на 8% Необходимость пересмотра личного бюджета и поиска альтернативных поставщиков

Ответы на популярные вопросы о ценах на курятину

Почему оптовые цены падают, а в магазинах курица дорожает?

Розничные сети работают по долгосрочным контрактам и меняют ценники медленнее, чем реагирует оптовый рынок. Кроме того, магазины закладывают в стоимость возросшие расходы на логистику и персонал.

Правда ли, что курица стала хуже по качеству из-за экономии производителей?

Птицефабрики сокращают рацион бройлеров для снижения издержек. Это ведет к уменьшению веса тушки (выход мелкой птицы), но жестких данных о потере безопасности продукта на текущий момент нет.

Стоит ли ожидать дальнейшего снижения цен?

Эксперты ожидают мягкую коррекцию в ближайшие месяцы, так как годовые максимумы уже достигнуты, однако фундаментальных причин для резкого удешевления (рост объемов производства) пока не наблюдается.

Как это отразится на других видах мяса?

Курятина является самым доступным белком. Если она продолжит дорожать в рознице, спрос может частично перераспределиться на свинину, что вызовет цепную реакцию на всем мясном рынке.

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