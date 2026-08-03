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Газовая карта Европы меняется: импорт СПГ в ЕС упал до минимума за последние годы

Экономика » Сырье » Газ

Европейский союз в июле сократил импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 26%. Данные Gas Infrastructure Europe показывают, что Европейский союз сократил импорт сжиженного природного газа (СПГ) в июле, до самого низкого уровня с сентября 2024 года.

СНГ
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
СНГ

В июле из приемных терминалов в газотранспортную сеть ЕС поступило около 8,4 млрд кубометров СПГ. Для сравнения: в июне этот показатель составлял порядка 10,2 млрд кубометров.

Снижение объемов импорта носит устойчивый характер. После пикового значения в марте (13,6 млрд кубометров) зафиксировано последовательное падение: в апреле поставки сократились на 7%, в мае — на 11%, в июне — на 9,2%, а в июле темп снижения ускорился до 16,9%.

Макроэкономист Артём Логинов указывает, что такая динамика импорта может отражать как изменение спроса внутри союза, так и подготовку рынка к грядущим регуляторным ограничениям.

Сроки полного отказа от российского газа

Параллельно с рыночными колебаниями в ЕС реализуется политический механизм по прекращению закупок энергоносителей из России. Совет Европейского союза утвердил график поэтапного запрета на импорт СПГ и трубопроводного газа.

Ограничения вступят в силу в следующие сроки:

  • СПГ: долгосрочные контракты станут незаконными — с 1 января 2027 года.
  • Трубопроводный газ: запрет на долгосрочные сделки начнет действовать — с 1 ноября 2027 года.

Реализация этих мер заставит страны ЕС окончательно перестроить логистику и найти альтернативных поставщиков для компенсации дефицита газа в долгосрочной перспективе.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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