Спрос на подержанный транспорт в российском автолизинге вырос на 27,6%

В первой половине года российский рынок автолизинга показал структурный сдвиг в сторону подержанного транспорта. По данным исследования, объем лизинга автомобилей с пробегом вырос на 27,6%, в то время как сегмент новых транспортных средств сократился на 6,2%. Всего за шесть месяцев в лизинг передали 83,1 тыс. новых машин и 47,8 тыс. единиц техники с пробегом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобиль GAC на мосту

Основным драйвером роста стал вторичный рынок. Наибольший прирост зафиксировали легковые автомобили (+40,8%), легкий коммерческий транспорт или LCV (+28,4%) и прицепы (+25,5%). В сегменте грузовиков с пробегом рост составил 19%. Единственным исключением стали автобусы — здесь выдача в лизинг упала на 62,3%.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что переток спроса из сегмента новых машин в подержанные часто указывает на стремление бизнеса сократить капитальные затраты и оптимизировать сроки окупаемости транспорта в условиях неопределенности.

Структура сделок и корпоративный спрос

Легковые автомобили остаются доминирующим классом в структуре лизинговых сделок, занимая 55% рынка. Далее следуют грузовики (19,7%), LCV (15,6%), прицепы (8,1%) и автобусы (1,7%).

По итогам полугодия общая динамика продаж в лизинг распределилась следующим образом:

Грузовики: +7,5%;

Легковые авто: +5,8%;

Прицепы: +5,5%;

LCV: -4,6%;

Автобусы: -17,3%.

Рынок новых транспортных средств продолжает испытывать давление. Снижение объемов зафиксировано почти во всех категориях, кроме автобусов (+16,1%). Наиболее сильное падение в сегменте новой техники наблюдается у прицепов (-12,5%) и LCV (-10,6%).

Несмотря на общие тренды, лизинг остается основным инструментом обновления корпоративных парков. Через этот механизм закупается 61,8% новых легковых авто, 54,3% LCV, 52,4% прицепов, 47,6% грузовиков и 41,1% автобусов. В сегменте подержанных машин доля лизинга также растет, достигнув в категории легкового транспорта 34,6%.