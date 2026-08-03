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Мировые цены на нефть упали из-за снижения геополитических рисков

Экономика » Сырье » Нефть

Мировые цены на нефть упали в торговой сессии 3 августа. Снижение вызвано решением США отложить новые военные операции против Ирана, что создало предпосылки для достижения дипломатического соглашения и восстановления полноценного судоходства через Ормузский пролив.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Сорт Brent пофьючерсным контрактам подешевел на 4,08 доллара (4,64%), опустившись до 83,85 доллара за баррель. Цена американского сорта WTI снизилась на 4,01 доллара (4,74%) и составила 80,66 доллара за баррель.

Рынок отреагировал на сообщения о том, что Иран и ряд ближневосточных государств запросили дополнительное время для финализации договоренностей. Ранее, в июле 2026 года, котировки обоих эталонных сортов нефти выросли более чем на 20% из-за боевых действий и атак на танкеры, которые парализовали торговлю в Персидском заливе.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что резкое движение цен в данном случае отражает снижение премии за геополитический риск: когда вероятность прямого военного столкновения падает, спекулятивный спрос на нефть как защитный актив ослабевает.

Факторы предложения и риски

Дополнительно на рынок повлияло решение ОПЕК+, принятое второго августа. Организация утвердила увеличение квоты на добычу примерно на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября 2026 года, что завершает процесс отмены предыдущих добровольных сокращений.

Однако аналитики указывают, что рост добычи может остаться номинальным. Реальный экспорт из России, Казахстана и стран Персидского залива продолжает сталкиваться с серьезными сбоями из-за затянувшихся конфликтов в регионе.

"Текущее снижение цен не означает стабилизации рынка, так как зависимость поставок от пропускной способности Ормузского пролива сохраняется. Если переговоры зайдут в тупик, волатильность вернется мгновенно", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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