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Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти

Экономика » Сырье » Нефть

Страны-участницы объединения ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти. Это завершает план по восстановлению поставок, которые были сокращены в 2023 году, и готовит рынок к притоку сырья после возможного прекращения конфликта на Ближнем Востоке.

Индийский НПЗ
Фото: forbesindia.com by Reliance Industries, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Индийский НПЗ

По итогам онлайн-заседания от 2 августа семь стран во главе с Саудовской Аравией и Россией договорились повысить общий объем добычи на 188 тыс. баррелей в сутки в сентябре. Группа последовательно увеличивает лимиты ежемесячно, несмотря на ограничения поставок из зон конфликта.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что постепенное возвращение объемов нефти на рынок направлено на сдерживание цен на топливо. Рост стоимости бензина и дизеля из-за дефицита создает риски нового витка глобальной инфляции.

Прогнозы по добыче и рыночные риски

Согласно данным Bloomberg, после сентябрьского повышения ОПЕК+ планирует сохранить текущий уровень добычи до конца 2026 года. Текущий рост объемов считается символическим, однако он позволяет Саудовской Аравии оперативно нарастить экспорт, как только логистика в Персидском заливе стабилизируется, что поможет восполнить истощенные мировые резервы.

Ситуация может измениться на фоне политических договоренностей. Президент США Дональд Трамп сообщил о решении отложить новые удары по Ирану после уведомлений о стремлении сторон к соглашению. Снижение напряженности может привести к временному избытку предложения, аналогичному ситуации в июле.

Аналитики полагают, что полноценный профицит нефти на рынке может вернуться во второй половине 2026 года. Дополнительным фактором неопределенности стал выход ОАЭ из состава ОПЕК в мае, что усиливает опасения по поводу возможной борьбы участников рынка за долю добычи.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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