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Россия сохранила статус второго крупнейшего производителя нефти в рамках сделки ОПЕК+

Экономика » Сырье » Нефть

На встрече ОПЕК+ в Абу-Даби участники согласовали параметры добычи нефти на сентябрь. Для России установлен лимит в 9,949 млн баррелей в сутки, что на 100 тыс. баррелей выше предыдущего уровня. Решение имеет статус согласованных квот, вступающих в силу с начала месяца.

Промышленный комплекс на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Промышленный комплекс на закате

Механизм перехода к новым объёмам предусматривает двухэтапную схему: в начале сентября общая добыча участников сокращается на 1,2 млн баррелей в сутки, а затем постепенно нарастает до утверждённых для сентября показателей. Такой подход применяется для сглаживания воздействия на рынок и предотвращения резких ценовых колебаний.

Россия остаётся вторым по объёму квот производителем в сделке после Саудовской Аравии. Её позиция в рамках ОПЕК+ определяет баланс предложения на мировом рынке: российские объёмы составляют значительную долю от общей базы соглашения, а изменение квоты на 1% пересчитывается в десятки миллионов долларов ежемесячной выручки бюджета и компаний-экспортёров.

В материале фигурирует дата 2026 года в контексте решения о сокращении добычи, однако текущее соглашение касается сентября текущего года. Предыдущий уровень квоты России не назван, поэтому точное масштабирование прироста в процентах рассчитать невозможно. Также не раскрыты сроки действия новых параметров после сентября и условия возможного продления сделки.

Для нефтяных компаний и бюджета подтверждённый прирост квоты означает легальную возможность увеличить отгрузки без риска санкций за превышение лимитов ОПЕК+. Однако фактическая способность операторов поднять добычу на 100 тыс. баррелей в сутки зависит от технического состояния кустов, доступности буровых установок и логистики экспорта через Балтику, Черное море и востоковые терминалы.

Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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