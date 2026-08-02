Наследники теряют деньги из-за одной записи: как правильно завещать банковские вклады

Грамотное распоряжение банковскими активами требует заблаговременного оформления документов, иначе наследники рискуют потратить месяцы на поиск счетов и судебные разбирательства. О рисках и способах их минимизации агентству "Прайм" рассказала независимый налоговый и финансовый консультант Алла Милютина.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Удивление при наследстве

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Виды распоряжений

Российское законодательство предусматривает два основных пути оформления прав на вклады. Первый — банковское завещательное распоряжение. Этот документ составляется непосредственно в кредитной организации и приравнивается к нотариальному. Процедура максимально упрощена и требует только личного присутствия и паспорта.

Второй способ — полноценное нотариальное завещание. Оно охватывает весь спектр имущества: недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги. В отличие от банковского распоряжения, данная услуга является платной.

Банковское распоряжение против нотариального

Главный недостаток банковского распоряжения — его узкая специализация. Документ действует строго в рамках конкретного финансового института. Если вкладчик решит перевести средства в другой банк, распоряжение утратит актуальность.

"Указывать номер конкретного депозитного счета — не всегда удачное решение, банки могут менять реквизиты. Гораздо практичнее привязываться не к номеру, а к самому банку: например, "все средства на счетах в банке "А" — наследнику Иванову, а в банке "Б" — Петрову". Это избавит от необходимости переписывать завещание при каждом техническом изменении", — разъяснила консультант Алла Милютина.

Выбор стратегии наследования

Для граждан, владеющих активами в разных банках, эксперт рекомендует оформлять "широкое" нотариальное завещание. В нем можно зафиксировать передачу всех средств на счетах в российских банках в равных долях. В такой ситуации поиск активов берет на себя нотариус: он направляет запросы в налоговые органы, выявляет все открытые счета и связывается с кредитными организациями.

Данный подход минимизирует бюрократические риски, которые сегодня сравнимы с ситуациями на мировых рынках, где любые операционные ошибки ведут к потере капитала. Аналогичная осторожность требуется и при планировании ипотечных обязательств.

Проблема дробления долей

Если наследников несколько, эксперт советует избегать дробления вкладов на доли. Сложная структура владения значительно затрудняет работу нотариуса и банковских клерков. Лучшим решением станет применение механизма завещательного отказа.

Завещательный отказ позволяет передать всю сумму одному наследнику, который принимает на себя юридическое обязательство выплатить оговоренные суммы другим лицам. Это превращает запутанную процедуру раздела активов в четко регламентированный процесс.

Метод Особенности Банковское распоряжение Бесплатно, ограничено одним банком. Нотариальное завещание Платно, охватывает все имущество. Завещательный отказ Упрощает управление долями наследников.

Ответы на популярные вопросы о наследовании счетов

Можно ли изменить распоряжение в банке?

Да, клиент может в любое время отменить или изменить ранее составленное распоряжение, обратившись в отделение банка с паспортом.

Что делать, если банк прекратил существование?

Если банк был присоединен или реорганизован, права переходят к правопреемнику. Если же у банка отозвана лицензия, выплата наследникам производится через банк-агент в рамках системы страхования вкладов.

Нужно ли сообщать наследникам о завещании?

Это не является обязательным требованием, однако уведомление близких значительно сокращает время на поиск документов после открытия наследственного дела.

Как подтвердить статус наследника?

После смерти вкладчика наследнику необходимо обратиться к нотариусу, который выдаст свидетельство о праве на наследство для предъявления его в финансовую организацию.

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