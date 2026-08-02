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Ипотечный платеж можно будет поставить на паузу: новые правила заработают уже с сентября

Экономика » Финансы » Деньги

Российские семьи получили новый инструмент финансовой защиты: с 1 сентября вступают в силу поправки в закон "О потребительском кредите", позволяющие взять ипотечную паузу на срок до полутора лет. Главное отличие новой меры от существующих механизмов заключается в упрощенном порядке оформления — теперь рождение или усыновление второго и последующих детей признается достаточным основанием для отсрочки без необходимости доказывать критическое падение доходов или тяжелое материальное положение.

Светлая спальня
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Светлая спальня

Кто имеет право на расширенные ипотечные каникулы

Основным триггером для получения льготы становится пополнение в семье. Если раньше заемщику приходилось собирать справки о снижении заработка на 30% и более, то обновленное законодательство автоматически относит родителей двух и более детей к категории, нуждающейся в поддержке. Период каникул привязан к возрасту ребенка — платежи можно приостановить до момента, пока младшему члену семьи не исполнится 1,5 года.

"Данная мера нацелена на поддержку семей в самый финансово уязвимый период, когда расходы на ребенка резко возрастают, а доходы одного из родителей временно сокращаются из-за декретного отпуска", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ключевые условия и лимиты программы

Для активации полуторагодовой паузы кредит должен соответствовать ряду критериев. Сумма займа на дату выдачи не может превышать 15 млн рублей, а заложенное жилье обязано быть единственным пригодным для проживания местом у заемщика. Важно учитывать, что каникулы — это не прощение долга. Проценты продолжат начисляться по ставке договора, а срок кредитования сдвинется соразмерно длительности перерыва.

Параметр / Событие Последствия и рекомендации
Рождение второго и последующих детей Право на каникулы до 1,5 лет без подтверждения снижения дохода
Сумма ипотеки выше 15 млн рублей Отказ в предоставлении льготы по данному основанию
Начисление процентов в период паузы Увеличение итоговой переплаты и продление срока договора
Наличие других ипотечных каникул Запрет на повторное использование льготы по одному договору

Механизм оформления и сроки рассмотрения

Заемщику необходимо обратиться в банк в течение 180 дней после рождения ребенка. К заявлению прилагается свидетельство о рождении или усыновлении. В отличие от стандартных процедур, где часто рассматривают жалобы на МФО и банки из-за затяжек, здесь регламент жесткий: 5 рабочих дней на рассмотрение. Если через 10 дней банк не предоставил ответ, каникулы считаются активированными автоматически.

"Автоматическое установление льготного периода — действенный предохранитель от бюрократии кредиторов. Однако заемщику стоит зафиксировать факт подачи обращения, чтобы избежать технических просрочек в системе банка", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева.

Почему банк может ответить отказом

Несмотря на упрощение, существует список блокирующих факторов. Отказ неизбежен, если заемщик уже признан банкротом или по его долгу запущено исполнительное производство. Также льгота не действует, если ипотека уже реструктуризирована судом или по ней было заключено мировое соглашение. Банки внимательно проверяют и статус недвижимости: если у семьи есть доли в других квартирах, превышающие социальные нормы, жилье могут не признать единственным.

"Нужно понимать, что каникулы увеличивают общую стоимость кредита. Использовать их стоит только при реальной нехватке средств, так как вернуться к привычному графику можно, но взять такую паузу повторно уже не получится", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы об ипотечных каникулах

Можно ли взять каникулы, если я уже оформлял их из-за потери работы?
Нет, закон предусматривает однократное использование ипотечных каникул по одному кредитному договору. Исключение составляют только случаи, связанные с проживанием в зоне чрезвычайной ситуации.

Будут ли начисляться штрафы и пени во время льготного периода?
Нет, в течение каникул начисление неустоек, штрафов и пеней запрещено. Кредитная история заемщика не портится, так как пропуск платежей в этом случае является законным правом, а не нарушением.

Как изменятся платежи после окончания 1,5 лет?
Размер ежемесячного платежа останется прежним, но срок кредита увеличится. Проценты за период "отпуска" будут перенесены в конец графика и выплачиваются после погашения основного долга.

Повлияют ли каникулы на возможность досрочного погашения?
Заемщик сохраняет право гасить кредит досрочно в любой момент, даже во время каникул. Если сумма досрочных выплат превысит определенный лимит, каникулы могут быть прекращены досрочно.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, специалист по ипотечному кредитованию Мария Ковалева, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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