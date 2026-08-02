Япония и США начали совместные действия на рынке после падения иены до минимума с 1986 года

Вашингтон и Токио перешли к радикальным мерам для спасения японской валюты: США и Япония впервые за последние 15 лет провели совместную валютную интервенцию. Массированная скупка иены призвана остановить ее обвальное падение, которое довело курс до минимумов 1986 года. Решение о вмешательстве в работу рынков созрело на фоне критического разрыва в денежно-кредитной политике двух стран, который провоцирует бесконтрольный отток капитала из Японии. Учитывая, что даже на фоне глобальных энергетических кризисов и ценовых рекордов на топливо стабильность валют остается приоритетом, скоординированная атака центробанков на спекулянтов выглядит как попытка предотвратить финансовый хаос в Азиатском регионе.
Основным драйвером ослабления иены стала сверхмягкая политика Банка Японии. В то время как мировые регуляторы боролись с инфляцией, повышая стоимость заимствований, японский центробанк сохранил ставку на уровне 1%. В США ситуация прямо противоположная — ФРС удерживает жесткий курс, что делает долларовые активы значительно более привлекательными для инвесторов. Этот дисбаланс привел к тому, что японская валюта потеряла опору, вынудив Токио просить помощи у Вашингтона.
"Совместная интервенция — это крайняя мера, сигнализирующая о том, что рыночные механизмы перестали справляться с волатильностью. Для Японии критически важно удержать иену от дальнейшего пике, чтобы не допустить взрывного роста стоимости импорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Американская сторона, похоже, заранее готовилась к поддержке союзника. Глава Минфина США Скотт Бессент публично называл иену "недооцененной", а инсайдеры Reuters заметили в его рабочих записях конкретные планы по скупке японской валюты на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов. Такая координация подчеркивает серьезность ситуации: США не выгоден слишком слабый конкурент, так как это дает японским экспортерам, включая автопроизводителей с новыми технологиями, несправедливое преимущество на мировом рынке.
"США преследуют собственные интересы. Чрезмерное ослабление иены бьет по американским корпорациям, делая их товары менее конкурентоспособными. Поэтому вливание миллиардов долларов в иену — это не благотворительность, а прагматичный расчет по стабилизации торгового баланса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Несмотря на масштаб операций, эксперты предупреждают, что разовые вливания могут иметь лишь временный эффект, если фундаментальная разница в процентных ставках сохранится. Пока инвесторы могут зарабатывать больше на долларовых депозитах, давление на иену будет сохраняться, требуя от Токио и Вашингтона новых траншей поддержки.
"Интервенции работают только тогда, когда за ними следуют изменения в экономической политике. Если Банк Японии продолжит удерживать ставку на уровне 1%, любые миллиарды, выброшенные на рынок, будут просто поглощены спекулянтами в течение нескольких недель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.
|Событие / Показатель
|Последствия и рекомендации
|Скупка иены на $10 млрд
|Краткосрочное укрепление курса, удар по коротким позициям спекулянтов
|Разрыв ставок (1% против курса ФРС)
|Сохранение риска бегства капитала; рекомендация по пересмотру политики Банка Японии
|Минимум курса с 1986 года
|Рост цен на топливо и продовольствие в Японии, снижение уровня жизни
Это ситуация, когда центральные банки выходят на биржу и начинают массово покупать или продавать валюту, чтобы изменить ее курс. В данном случае США и Япония покупают иену за доллары, создавая на нее искусственный спрос и заставляя ее дорожать.
Совместные действия двух крупнейших экономик не проводились 15 лет. Обычно страны действуют в одиночку, но глубина падения иены до уровня 1986 года потребовала объединения усилий для предотвращения регионального финансового кризиса.
Укрепление иены должно замедлить рост цен на импортные товары и бензин внутри Японии. Для туристов это означает, что поездки в страну станут дороже, так как их валюта будет обмениваться на меньшее количество иен.
Действия регуляторов показывают спекулянтам, что "бесплатная игра" на понижение иены закончена. Это может привести к перетоку капиталов в другие активы, включая защитные инструменты, и стабилизировать курсы валют других азиатских стран.
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