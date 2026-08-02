Япония и США начали совместные действия на рынке после падения иены до минимума с 1986 года

Вашингтон и Токио перешли к радикальным мерам для спасения японской валюты: США и Япония впервые за последние 15 лет провели совместную валютную интервенцию. Массированная скупка иены призвана остановить ее обвальное падение, которое довело курс до минимумов 1986 года. Решение о вмешательстве в работу рынков созрело на фоне критического разрыва в денежно-кредитной политике двух стран, который провоцирует бесконтрольный отток капитала из Японии. Учитывая, что даже на фоне глобальных энергетических кризисов и ценовых рекордов на топливо стабильность валют остается приоритетом, скоординированная атака центробанков на спекулянтов выглядит как попытка предотвратить финансовый хаос в Азиатском регионе.

Фото: flickr.com by Grantuking from Cerrione, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Японии

Причины валютного обвала и реакция властей

Основным драйвером ослабления иены стала сверхмягкая политика Банка Японии. В то время как мировые регуляторы боролись с инфляцией, повышая стоимость заимствований, японский центробанк сохранил ставку на уровне 1%. В США ситуация прямо противоположная — ФРС удерживает жесткий курс, что делает долларовые активы значительно более привлекательными для инвесторов. Этот дисбаланс привел к тому, что японская валюта потеряла опору, вынудив Токио просить помощи у Вашингтона.

"Совместная интервенция — это крайняя мера, сигнализирующая о том, что рыночные механизмы перестали справляться с волатильностью. Для Японии критически важно удержать иену от дальнейшего пике, чтобы не допустить взрывного роста стоимости импорта", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Схемы Минфина США: блокнот Бессента и миллиардные вливания

Американская сторона, похоже, заранее готовилась к поддержке союзника. Глава Минфина США Скотт Бессент публично называл иену "недооцененной", а инсайдеры Reuters заметили в его рабочих записях конкретные планы по скупке японской валюты на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов. Такая координация подчеркивает серьезность ситуации: США не выгоден слишком слабый конкурент, так как это дает японским экспортерам, включая автопроизводителей с новыми технологиями, несправедливое преимущество на мировом рынке.

"США преследуют собственные интересы. Чрезмерное ослабление иены бьет по американским корпорациям, делая их товары менее конкурентоспособными. Поэтому вливание миллиардов долларов в иену — это не благотворительность, а прагматичный расчет по стабилизации торгового баланса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Несмотря на масштаб операций, эксперты предупреждают, что разовые вливания могут иметь лишь временный эффект, если фундаментальная разница в процентных ставках сохранится. Пока инвесторы могут зарабатывать больше на долларовых депозитах, давление на иену будет сохраняться, требуя от Токио и Вашингтона новых траншей поддержки.

"Интервенции работают только тогда, когда за ними следуют изменения в экономической политике. Если Банк Японии продолжит удерживать ставку на уровне 1%, любые миллиарды, выброшенные на рынок, будут просто поглощены спекулянтами в течение нескольких недель", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Эффективность интервенций: показатели и риски

Событие / Показатель Последствия и рекомендации Скупка иены на $10 млрд Краткосрочное укрепление курса, удар по коротким позициям спекулянтов Разрыв ставок (1% против курса ФРС) Сохранение риска бегства капитала; рекомендация по пересмотру политики Банка Японии Минимум курса с 1986 года Рост цен на топливо и продовольствие в Японии, снижение уровня жизни

Ответы на популярные вопросы о валютной интервенции

Что такое валютная интервенция простыми словами?

Это ситуация, когда центральные банки выходят на биржу и начинают массово покупать или продавать валюту, чтобы изменить ее курс. В данном случае США и Япония покупают иену за доллары, создавая на нее искусственный спрос и заставляя ее дорожать.

Почему это событие называют историческим?

Совместные действия двух крупнейших экономик не проводились 15 лет. Обычно страны действуют в одиночку, но глубина падения иены до уровня 1986 года потребовала объединения усилий для предотвращения регионального финансового кризиса.

Поможет ли это простым японцам и туристам?

Укрепление иены должно замедлить рост цен на импортные товары и бензин внутри Японии. Для туристов это означает, что поездки в страну станут дороже, так как их валюта будет обмениваться на меньшее количество иен.

Как это отразится на мировом рынке?

Действия регуляторов показывают спекулянтам, что "бесплатная игра" на понижение иены закончена. Это может привести к перетоку капиталов в другие активы, включая защитные инструменты, и стабилизировать курсы валют других азиатских стран.

Читайте также