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Европа сократила закупки СПГ до минимума за два года, а Россия увеличила производство топлива

Экономика » Сырье » Газ

Европейский энергетический рынок демонстрирует резкое охлаждение спроса на сжиженный природный газ (СПГ). По итогам июля закупки упали до 8,4 млрд кубометров, что стало минимальным показателем за последние два года. На фоне сокращения европейского импорта российские производители, напротив, наращивают мощности: выпуск топлива в РФ в первом полугодии вырос почти на 11%, несмотря на жесткую риторику Брюсселя и официально утвержденные сроки полного отказа от ресурсов из России к 2027 году.

Прокладка трубы на строительной площадке
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Прокладка трубы на строительной площадке

Обвал импорта: почему Европа охладела к СПГ

Согласно данным ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), поставки сжиженного газа в газотранспортную сеть Евросоюза в июле рухнули на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Текущий объем в 8,4 млрд кубометров — это самый низкий уровень с сентября 2024 года. После весеннего пика закупок рынок вошел в фазу затяжного спада: ежемесячное снижение фиксируется с апреля, достигнув в середине лета критической отметки в 17% относительно июня.

"Наблюдаемое снижение закупок СПГ Европой связано с высокой заполненностью подземных хранилищ и стабилизацией цен после шоков прошлых лет. Однако это хрупкое равновесие, так как альтернативные поставщики не всегда могут гарантировать гибкость объемов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Снижение интереса к СПГ происходит на фоне попыток ЕС сбалансировать энергобаланс. Пока Брюссель рапортует об успехах, поставки топлива по южному маршруту через Черное море продолжают играть значимую роль в обеспечении энергетической безопасности региона.

Российский ответ: рост производства вопреки санкциям

Росстат фиксирует обратную тенденцию в российском сегменте. За первые шесть месяцев 2026 года производство СПГ в России увеличилось на 10,7%, достигнув 18,2 млн тонн. Только в июне заводы выдали 2,6 млн тонн продукции, что на 12,5% больше прошлогодних цифр. Драйвером роста стал аномальный спрос в начале года, когда европейские страны экстренно восполняли запасы, а обострение конфликта на Ближнем Востоке парализовало отгрузки из стран Персидского залива.

"Российские компании эффективно используют логистические окна. Даже в условиях санкционного давления, рост производства подтверждает, что спрос на отечественный СПГ остается высоким, особенно когда возникают риски сбоев у катарских или американских поставщиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Стоит отметить, что логистические цепочки РФ продолжают трансформироваться. Пока Европа сокращает морской импорт, грузооборот с восточными партнерами бьет рекорды, что позволяет перенаправлять ресурсы на более перспективные и стабильные рынки.

Энергетический разрыв: финальные сроки ЕС

Несмотря на текущую рыночную конъюнктуру, политический курс Брюсселя остается неизменным. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен подтвердила, что программа RePowerEU не предусматривает возвращения к закупкам российского газа. Совет ЕС уже утвердил график эмбарго: поставки российского сжиженного газа станут нелегальными с 1 января 2027 года, а трубопроводное топливо окажется под полным запретом с 30 сентября того же года.

"Для европейской промышленности полный отказ от российского газа к 2027 году станет серьезным испытанием. Мы видим, как даже такие гиганты, как экономика Германии, вынуждены искать новые пути роста в условиях дорогой энергии", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Динамика поставок и рыночные последствия

Событие / Показатель Последствия и эффект
Падение импорта СПГ в ЕС на 26% Снижение нагрузки на терминалы, риск дефицита при резком похолодании
Рост производства СПГ в РФ (+10,7%) Укрепление экспортного потенциала и заполнение ниш, оставленных конкурентами
Эмбарго ЕС с 2027 года Необходимость полной перестройки логистики и поиска долгосрочных контрактов вне РФ

Ответы на популярные вопросы о газовом рынке

Почему Европа резко сократила закупки СПГ?

Основными причинами стали заполненные подземные хранилища газа и сезонное снижение потребления промышленностью. Кроме того, высокие цены на СПГ заставляют европейских потребителей экономить или искать более дешевые альтернативы.

Как Россия наращивает производство при санкциях?

Российские заводы адаптировались к ограничениям, используя собственные технологические решения и переориентируясь на оборудование из дружественных стран. Высокий спрос в Азии и временные сбои на Ближнем Востоке обеспечили стабильный сбыт.

Сможет ли ЕС полностью прожить без российского газа?

Технически это возможно через увеличение импорта из США, Норвегии и стран Африки, однако это приведет к росту себестоимости энергии, что негативно скажется на конкурентоспособности европейских товаров.

Что будет с поставками после 2027 года?

После официального запрета российский газ будет полностью перенаправлен на рынки Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Европа, в свою очередь, будет вынуждена полагаться на спотовый рынок и долгосрочные контракты с американскими поставщиками.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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