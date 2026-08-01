Рынок электроники в Прикамье на 70% перешел под контроль китайских брендов

Российский рынок электроники окончательно закрепил разворот на Восток: в Прикамье доля китайских брендов достигла 70%, вытесняя привычные западные марки. Усиление санкционного давления, исключение ключевых американских и тайваньских вендоров из списков параллельного импорта, а также дефицит комплектующих на мировом уровне вынуждают потребителей переходить на Xiaomi и Realme. Несмотря на попытки Минпромторга стимулировать спрос на отечественные решения, основным бенефициаром структурных изменений остается Китай, чья экспансия поддерживается развитием сервисных сетей и агрессивным маркетингом.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Рабочее место программиста

Почему китайские бренды захватили 70% рынка

Трансформация рынка электроники в регионах приобрела необратимый характер. Исключение таких гигантов, как Acer, HP, Intel и Asus из перечня товаров для параллельного импорта создало вакуум, который оперативно заполнили производители из КНР. В отличие от западных компаний, китайские вендоры активно инвестируют в инфраструктуру внутри России, открывая официальные представительства и сервисные центры. Это обеспечивает не только наличие товара на полках, но и гарантийную поддержку, которой лишились владельцы "серых" устройств.

"Китайские производители грамотно воспользовались моментом, предложив рынку не просто альтернативу, а полноценные экосистемы. Пока западные бренды дорожают из-за сложной логистики, восточные партнеры выстраивают прямые маршруты доставки, что позволяет им удерживать доминирующие позиции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Рост цен на Apple: логистика и дефицит памяти

Несмотря на то что продукция Apple сохраняется в списках доступного импорта, её стоимость продолжает расти. Основным драйвером удорожания стал глобальный дефицит компонентов. Крупнейшие поставщики оперативной памяти, такие как SK Hynix и Samsung, переориентировали мощности на выпуск чипов для систем искусственного интеллекта. Это создало дефицит стандартных модулей для смартфонов и ноутбуков, что неизбежно отразилось на розничных ценниках.

Менеджер пермского магазина "МобайлСити" Артур Бузмаков подтвердил, что цены на iPhone будут расти, хотя прогнозы о подорожании на 50% выглядят завышенными. Помимо стоимости комплектующих, на ситуацию давят волатильность курса валют и усложнение транспортных схем. При этом блокировка российских сервисов в App Store не стала фатальной для бренда: пользователи адаптировались к веб-версиям приложений, что удерживает лояльную аудиторию от массового перехода на Android.

"Мы наблюдаем классический пример импорта инфляции через компоненты. Когда глобальные гиганты меняют приоритеты в производстве чипов, конечный потребитель в России платит больше не только за бренд, но и за дефицит технологий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ограничения параллельного импорта и позиции российских ПК

Минпромторг рассчитывает, что сужение списка разрешенного импорта подстегнет продажи отечественной вычислительной техники. Однако эксперты настроены скептически. На текущем этапе процессоры "Байкал" и "Эльбрус" существенно уступают китайским аналогам по производительности, оставаясь при этом более дорогими в производстве. Это делает их малопривлекательными для массового потребителя, который голосует рублем за более быстрые и доступные решения из Поднебесной.

"Без массового производства и снижения себестоимости отечественные процессоры останутся нишевым продуктом для госсектора. Рынок уже выбрал китайский вектор, и переломить этот тренд в ближайший год не получится", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Фактор / Событие Последствия для рынка и покупателей Исключение Acer, HP, Asus из импорта Сокращение ассортимента, рост цен, переход на Xiaomi и Realme Дефицит чипов памяти для ИИ Подорожание всех категорий гаджетов, включая смартфоны и консоли Удаление приложений из Store Развитие веб-сервисов, умеренный рост спроса на Android-устройства

Ответы на популярные вопросы о рынке электроники

Исчезнет ли техника Apple и Samsung из магазинов?

Полного исчезновения не ожидается. Гаджеты продолжат поступать в страну через альтернативные каналы, однако их стоимость будет выше, а сроки поставки специфических моделей могут увеличиться.

Стоит ли сейчас покупать ноутбук или лучше подождать?

Учитывая тренд на удорожание комплектующих и логистики, ожидать снижения цен в ближайшем квартале не стоит. Для тех, кому важна официальная гарантия, оптимальным выбором станут китайские бренды, развивающие сервис в РФ.

Помогут ли отечественные компьютеры заменить импорт?

В сегменте персональных компьютеров для бизнеса и дома российские решения пока проигрывают по соотношению цены и мощности. Основная замена западным брендам сегодня — это продукция из КНР, а не локальные разработки.

Как изменятся цены на игровые приставки и комплектующие?

Цены на видеокарты и консоли напрямую зависят от мировых цен на память и чипы. Ввиду ажиотажа вокруг технологий ИИ, комплектующие для геймеров останутся в зоне высокого ценового риска.

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