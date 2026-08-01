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"Больной человек Европы" оживает: Германия нашла новый путь к росту после кризиса

Экономика » Финансы » Деньги

Германская экономика, долгое время считавшаяся "больным человеком Европы", демонстрирует признаки циклического оживления. По данным Bloomberg, пересмотр показателей ВВП за первый квартал и неожиданно позитивная динамика второго квартала позволяют аналитикам строить оптимистичные прогнозы: к 2027 году рост может ускориться до 1,1%. Драйверами восстановления становятся масштабные государственные вложения в оборонный сектор и модернизацию инфраструктуры. Однако структурные проблемы автопрома и внешнеполитическая напряженность, вызванная агрессивными действиями США в отношении Ирана, создают серьезные риски для устойчивости этого тренда.

Горящие евро на фоне флага Германии
Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горящие евро на фоне флага Германии

Реформы Фридриха Мерца: налоги и бюрократия

Канцлер Фридрих Мерц инициировал пакет преобразований, цель которых — реанимировать инвестиционную привлекательность страны. Ключевым элементом программы стало ежегодное снижение налоговой нагрузки на 10 млрд евро для граждан с низкими и средними доходами. Правительство также делает ставку на упрощение бюрократических процедур и реформу пенсионной системы, чтобы снизить давление на бизнес.

"Инвестиционный импульс от государственных заказов в оборонной сфере станет мощным подспорьем для промышленности, но важно понимать, что это лишь частичная компенсация стагнации в гражданском секторе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Особое внимание уделяется оборонным расходам, которые к 2026 году превысят порог в 100 млрд евро. Параллельно с этим ежегодно планируется направлять более 50 млрд евро на обновление транспортных сетей и мостов, состояние которых в последние годы вызывало резкую критику. Эти меры должны поддержать спрос на продукцию металлургии и строительного сектора, пока энергия снова толкает инфляцию вверх, создавая дополнительное давление на домохозяйства.

Автопром под ударом и энергетические угрозы

Несмотря на бюджетные стимулы, флагманы немецкой индустрии переживают тяжелые времена. Volkswagen готовится к ликвидации 50 тысяч рабочих мест, а BMW инициирует программы добровольного увольнения сотрудников. Основные причины — падение спроса на ключевом рынке Китая, высокие внутренние издержки на производство и угроза новых торговых пошлин со стороны Вашингтона.

"Сокращение персонала в автопроме — это долгосрочный тренд, связанный с потерей конкурентоспособности немецких машин по цене. Рост издержек на энергоносители делает производство внутри Германии менее выгодным, чем в США или Азии", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Дополнительным фактором нестабильности остается конфликт США и Ирана. Эскалация в регионе уже привела к подорожанию топлива в Германии, что моментально отразилось на логистических цепочках. Пока нефтяной шторм играет на руку гигантам США, немецкие предприятия вынуждены закладывать в стоимость продукции растущие риски перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Рост оборонных расходов (>100 млрд €) Стимулирование промышленного производства и создание новых рабочих мест в ВПК
Снижение налогов на 10 млрд € Поддержка потребительского спроса и реальных доходов населения
Кризис в автопроме (VW, BMW) Риск роста безработицы и снижение экспортной выручки страны
Конфликт США и Ирана Рост цен на бензин и дизель, разгон инфляции в производственном секторе

Мнение экспертов о будущем немецкой индустрии

Главный экономист Bank J. Safra Sarasin Карстен Юниус сохраняет умеренный оптимизм, считая подъем в ближайшие два года неизбежным. Однако представители немецкого бизнеса более осторожны. Глава Ассоциации семейных предприятий Мартин Ванслебен прямо заявляет о потере страной преимуществ: германские товары перестали быть "лучшими", оставаясь при этом самыми дорогими.

"Текущая ситуация на рынке труда Германии неоднозначна: с одной стороны — дефицит квалифицированных кадров, с другой — массовые сокращения в традиционных отраслях. Это требует от государства гибкости в переобучении персонала", — отметила в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о состоянии экономики Германии

1. Насколько реален прогноз роста ВВП на 1,2% к 2028 году?
Прогноз базируется на ожидаемом эффекте от госинвестиций и восстановления внутреннего потребления. Однако он крайне чувствителен к ценам на энергоносители, которые зависят от геополитики Вашингтона.

2. Почему немецкие автогиганты сокращают тысячи сотрудников?
Главные причины — высокая стоимость электроэнергии внутри Германии и жесткая конкуренция с китайскими производителями электромобилей, которую немецкие концерны пока проигрывают.

3. Как конфликт США и Ирана влияет на обычного жителя Германии?
Прежде всего через рост чеков на АЗС и счета за отопление. Подорожание дизеля тянет за собой цены на все товары в магазинах из-за увеличения транспортных расходов.

4. Поможет ли снижение налогов Мерца остановить кризис?
Это поддержит покупательную способность граждан, но не решит глубокие проблемы промышленности, связанные с высокой себестоимостью продукции и бюрократическим давлением.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, экономист по рынку труда Ирина Костина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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