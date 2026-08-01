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Грузинский НПЗ неожиданно отказался от российской нефти: ставку сделали на Казахстан и Ливию

Экономика » Сырье » Нефть

Грузинский нефтеперерабатывающий завод в Кулеви радикально меняет структуру закупок сырья, полностью отказываясь от российских поставок в пользу контрактов с Казахстаном и Ливией. Руководство предприятия пошло на этот шаг, чтобы вывести объект из-под действия европейских санкций, которые угрожают парализовать работу терминала уже в ближайшее время. Переход на альтернативные сорта нефти стал ключевым условием для сохранения доступа к международным рынкам и финансовым инструментам.

Нефтеперерабатывающий завод
Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нефтеперерабатывающий завод

Санкционный ультиматум: почему завод меняет поставщиков

Евросоюз включил НПЗ в порту Кулеви в черный список в рамках 21-го пакета ограничительных мер. Брюссель установил жесткий дедлайн: ограничения вступят в полную силу 25 января 2027 года. Однако европейские чиновники оставили "окно возможностей" — если завод документально подтвердит полный отказ от переработки ресурсов из РФ, санкции будут аннулированы. В условиях глобальной перестройки рынков, когда грузопотоки в европейском направлении демонстрируют спад, сохранение статуса "чистого" предприятия критически важно для грузинской стороны.

"Решение о смене поставщиков продиктовано исключительно вопросами выживания бизнеса в условиях жесткого комплаенса. Для завода потеря возможности работать с западными контрагентами фатальна", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Новая география: ливийская и казахстанская нефть в Грузии

Компания Black Sea Petroleum, управляющая терминалом, уже отчиталась о первых успехах в реализации плана диверсификации. В июле завод успешно принял и переработал первую партию казахстанского сырья. Поставки из Казахстана продолжатся в августе, становясь базой для производственного цикла. Параллельно достигнуты договоренности по средиземноморскому направлению.

В рамках контракта с международным трейдером, подписанного 3 июля 2026 года, в конце августа в Кулеви ожидают танкер с ливийской нефтью. Такая стратегия позволяет НПЗ не зависеть от одного источника. Стоит отметить, что во всем мире сейчас наблюдается волатильность цен на энергоресурсы, что подтверждают максимальные показатели стоимости топлива на ряде западных рынков. Грузинский завод стремится зафиксировать долгосрочные контракты, чтобы избежать ценовых шоков.

"Для обеспечения стабильности поставок предприятию придется перенастраивать технологические линии под ливийские и казахстанские сорта, которые отличаются по плотности и содержанию серы от российской нефти", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Экономические последствия диверсификации

Отказ от привычного сырья — это не только политический жест, но и серьезный вызов для маржинальности бизнеса. Переход на более длинное логистическое плечо при закупках из Ливии может увеличить себестоимость конечной продукции. Тем не менее, компания ведет активный диалог с Еврокомиссией, предоставляя детальные отчеты о каждом этапе диверсификации. Это гарантирует заводу сохранение доступа к международному финансированию.

"Главная цель руководства НПЗ — вывести актив из-под удара до января 2027 года. Если регуляторы ЕС подтвердят чистоту поставок, завод сохранит позиции на региональном рынке", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Включение в 21-й пакет санкций ЕС Риск полной блокировки деятельности с января 2027 года
Контракт на поставку ливийской нефти Обеспечение альтернативного канала сырья через море
Регулярный прием нефти из Казахстана Замена основного объема российского сырья в переработке

Ответы на популярные вопросы о смене поставщиков НПЗ

Зачем заводу в Кулеви отказываться от российской нефти?

Это вынужденная мера для снятия санкций Евросоюза. Брюссель пообещал исключить предприятие из черного списка, если оно полностью перейдет на альтернативных поставщиков.

Как ливийская нефть повлияет на работу завода?

Потребуется корректировка технологических процессов. Однако это позволит диверсифицировать закупки и снизить зависимость от сухопутных маршрутов поставок.

Когда санкции против НПЗ должны были вступить в силу?

Окончательный запрет на деятельность предприятия под санкциями ЕС запланирован на 25 января 2027 года. У завода есть время на адаптацию до этой даты.

Будет ли Казахстан основным поставщиком?

Да, казахстанское сырье уже поступило на завод в июле и станет ключевым компонентом производственного цикла в ближайшие месяцы.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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