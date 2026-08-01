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РЖД выполнили план по вывозу угля из Кузбасса в восточном направлении на 100,1%

Экономика » Производство » Металлургия

РЖД обеспечили вывоз угля из Кузбасса в восточном направлении на 100,1% от плана за семь месяцев текущего года. Фактический объем отгрузок превысил плановые показатели на 18 тыс. тонн, что подтвердили представители профильного ведомства.

Железнодорожные вагоны с углем
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Железнодорожные вагоны с углем

Механизм вывоза сырья опирается на соглашение между угольными предприятиями региона и транспортным холдингом. Выполнение этих обязательств стало приоритетом после поручения президента России Владимира Путина обеспечить стабильную логистику из Кузбасса. Глава РЖД Олег Белозеров подтвердил, что все пункты договоренностей с производителями соблюдаются в полном объеме.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что для угольной отрасли зависимость от пропускной способности восточного полигона создает высокую концентрацию логистических рисков: любое отклонение от графика отгрузок может привести к затовариванию складов производителей.

Перспективы и объемы добычи

Стороны согласовали долгосрочный план развития маршрутов: в 2026 году объем вывоза угля на восток должен составить не менее 55 млн тонн. По данным Минэнерго РФ, этот объем необходим для того, чтобы сохранить показатели добычи и экспортных поставок на уровне 2025 года.

Кузбасс занимает доминирующее положение в отрасли, производя более половины всего российского угля. В регионе функционируют свыше 150 предприятий, где заняты более 110 тыс. человек.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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