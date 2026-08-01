РЖД выполнили план по вывозу угля из Кузбасса в восточном направлении на 100,1%

РЖД обеспечили вывоз угля из Кузбасса в восточном направлении на 100,1% от плана за семь месяцев текущего года. Фактический объем отгрузок превысил плановые показатели на 18 тыс. тонн, что подтвердили представители профильного ведомства.
Механизм вывоза сырья опирается на соглашение между угольными предприятиями региона и транспортным холдингом. Выполнение этих обязательств стало приоритетом после поручения президента России Владимира Путина обеспечить стабильную логистику из Кузбасса. Глава РЖД Олег Белозеров подтвердил, что все пункты договоренностей с производителями соблюдаются в полном объеме.
Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что для угольной отрасли зависимость от пропускной способности восточного полигона создает высокую концентрацию логистических рисков: любое отклонение от графика отгрузок может привести к затовариванию складов производителей.
Стороны согласовали долгосрочный план развития маршрутов: в 2026 году объем вывоза угля на восток должен составить не менее 55 млн тонн. По данным Минэнерго РФ, этот объем необходим для того, чтобы сохранить показатели добычи и экспортных поставок на уровне 2025 года.
Кузбасс занимает доминирующее положение в отрасли, производя более половины всего российского угля. В регионе функционируют свыше 150 предприятий, где заняты более 110 тыс. человек.
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