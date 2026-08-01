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Грузооборот с Китаем обновит исторический максимум по итогам года

Экономика » Производство » Металлургия

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что доля дружественных стран в общем объеме перевозок монополии превысила 93%. Наиболее динамично растет грузооборот с Китаем: по итогам текущего года планируется прирост на 5,5% и обновление исторического максимума.

Поезд РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поезд РЖД

По данным РЖД, перевозки с Белоруссией увеличились на 3%, фиксируется рост грузопотоков со странами ЕАЭС. Одновременно продолжается сокращение взаимодействия с европейскими направлениями: перевозки с Финляндией снизились почти на 25%, с Эстонией — на 42%. По словам Белозерова, объемы с этими странами стали "практическ очень небольшими".

Перенаправление потоков и нагрузка на инфраструктуру

Устойчивый рост экспортно-импортных перевозок в восточном направлении перекладывает основную нагрузку на Транссиб и БАМ, а также на погранпереходы с Китаем и Монголией. Рекордные объемы требуют не только развития путей, но и ускорения оформления на границе, иначе логистические узлы могут стать "узким горлышком" для всей цепочки поставок сырья и продукции.

Сокращение европейского направления практически к нулю означает потерю традиционных транзитных коридоров и необходимость полной перестройки складской логистики на западе страны. Грузопотоки, ранее швшие через финские и эстонские порты, либо ушли на восток, либо требуют альтернативных морских выходов через Балтийский и Черноморский бассейны, что меняет экономику доставки для уральских и сибирских производителей.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что концентрация 93% перевозок в одной географической зоне создает системную уязвимость: любое технологическое сбоя на восточном полигоне или политическое изменение в отношениях с ключевым партнером мгновенно отразится на всей транспортной сети, а резервных мощностей на западе фактически не осталось.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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