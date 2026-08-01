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Выручка Аэрофлота выросла до 365,6 млрд рублей в первом полугодии 2026 года

Экономика » Производство » Авиация

Выручка группы "Аэрофлот" по итогам первого полугодия 2026 года составила 365,6 млрд рублей. Это на 4,4% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Во втором квартале рост выручки составил 3,3%, до 193,2 млрд рублей (против 187 млрд рублей годом ранее).

Airbus A330-243 авиакомпании Аэрофлот, бортовой номер VP-BLX. Фото 2016-07-17
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Airbus A330-243 авиакомпании Аэрофлот, бортовой номер VP-BLX. Фото 2016-07-17

Прибыль и операционные показатели

Скорректированная чистая прибыль перевозчика за второй квартал достигла 6,4 млрд рублей против 4,1 млрд рублей в прошлом году.

Положительная динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей: пассажирооборот увеличился на 7,7%, при этом на международных линиях рост составил 20,6%. Загрузка кресел достигла 90,8%, что на 2,7 п. п. выше прошлогоднего значения.

В компании связывают эти результаты с открытием новых зарубежных направлений и отмечают, что этот фактор продолжит поддерживать доходы от перевозок.

Рост пассажирооборота на международных линиях и высокая загрузка кресел свидетельствуют об эффективном восстановлении маршрутной сети. Однако финансовый результат в таких условиях сильно зависит от способности компании балансировать между ростом доходов и волатильностью операционных затрат, особенно по части топлива, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

Структура расходов

На финансовые результаты повлиял рост затрат на авиакеросин в российских и зарубежных аэропортах. За шесть месяцев расходы на ГСМ увеличились на 15 млрд рублей (на 16%), при этом во втором квартале темп роста ускорился до 29,8%. Частично этот эффект нивелировали выплаты по демпферному механизму.

Также выросли расходы на персонал: за полугодие сумма увеличилась на 4,8 млрд рублей (на 17,9%). Рост связан с индексацией оплаты труда инженерного персонала и бортпроводников. Компания продолжает применять меры по контролю затрат.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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