РЖД зафиксировала рост грузоперевозок с Китаем и Белоруссией на фоне спада в Европе

Доля дружественных стран в общем объеме перевозок РЖД превысила 93%. Основной прирост грузопотока обеспечивают Китай, Белоруссия и страны Евразийского экономического союза на фоне резкого спада трафика в европейском направлении.

Фото: Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License Железная дорога

Наибольшая динамика зафиксирована во взаимодействии с Китаем. По данным главы РЖД Владимира Белозерова, прирост перевозок в этом году составил 5,5%, что должно привести к новому рекорду по объему.

Параллельно увеличился объем грузоперевозок с Белоруссией — на 3%. Также зафиксирован рост потоков со странами ЕАЭС.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что перераспределение грузопотоков между Востоком и Западом меняет структуру выручки компании, однако окончательные выводы о влиянии этой смены направлений на общую прибыль возможна только после анализа полной отчетности.

В то же время перевозки в сторону Европы сократились. Снижение объемов зафиксировано по маршруту с Финляндией (почти на 25%) и Эстонией (на 42%). Владимир Белозеров охарактеризовал текущий уровень торговых отношений с этими странами как минимальный.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков