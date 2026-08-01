Азиатский экономический прорыв: Вьетнам удивил ростом ВВП и замахнулся на новый рекорд

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Экономика Вьетнама по итогам первого полугодия 2026 года демонстрирует рост, однако для достижения амбициозной годовой цели по ВВП в 10% стране потребуется резкое ускорение темпов развития во втором полугодии. Согласно данным государственных органов и статистических служб, за первые шесть месяцев показатель роста составил 8,18% в годовом исчислении.

Флаг Вьетнама
Фото: commons.wikimedia.org by shi zhao from beijing, china, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Флаг Вьетнама

Динамика ВВП распределилась неравномерно: в первом квартале рост составил 7,94%, а во втором ускорился до 8,39%. Несмотря на позитивный тренд восстановления, расчеты Бюро статистики показывают значительный разрыв с годовой целью. Чтобы выйти на итоговый показатель в 10%, ВВП в третьем квартале должен вырасти на 11,16%, а в четвертом — на 12,09%. Таким образом, средний рост за второе полугодие должен составить около 11,7%.

Внешняя торговля и промышленный сектор

Одним из главных драйверов экономики остается внешнеторговый оборот. За семь месяцев 2026 года общий объем импорта и экспорта оценивается в 659 млрд долларов, что на 28% выше аналогичного периода прошлого года. Экспорт достиг 320 млрд долларов (рост 21,9%), а импорт — 339 млрд долларов (рост 34,5%). Ускорение импорта свидетельствует о растущем спросе на оборудование и сырье для внутреннего производства.

Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Синг Нят Тан прогнозирует, что к концу года товарооборот может превысить 1 трлн долларов. Это стало возможным благодаря использованию соглашений о свободной торговле (FTA). По состоянию на июль 2026 года сертификаты происхождения товаров по этим соглашениям были выданы на сумму почти 100 млрд долларов, что составляет 28% всего экспорта страны.

Промышленный рост заметен на региональном уровне. В Хайфоне индекс промышленного производства вырос на 15%, а объем экспорта достиг 36,8 млрд долларов (70,8% от годового плана). В Куангнгае рост индекса промышленности составил 14,06%, при этом сектор переработки и производства увеличился на 15,22%.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что разрыв между текущим ростом в 8,18% и целью в 10% требует не просто сохранения темпов, а качественного рывка. В макроэкономике такая разница часто означает необходимость задействования дополнительных резервов или резкого стимулирования внутреннего спроса.

Инвестиции и внутренний спрос

Деловая активность в стране также демонстрирует рост: за первые шесть месяцев на рынок вышло 169,8 тыс. новых предприятий (рост 11,2%), что превышает число закрывшихся компаний (151,1 тыс.). Зарегистрированный капитал новых фирм увеличился на 64,8% и достиг 1352,6 трлн донгов.

Внутренний рынок также показывает признаки оживления. В Ханое объем розничных продаж товаров и выручка от услуг выросли на 19,6%. Директор Economica Vietnam Ле Дуи Бинь указывает, что рост потребительского спроса свыше 10% становится важным двигателем экономики на фоне стабильных макроэкономических показателей.

Основной ставкой правительства на второе полугодие остаются государственные инвестиции. Глава отдела национальных счетов Бюро статистики Нгуен Тхи Май Хань полагает, что развитие инфраструктурных проектов создаст мультипликативный эффект для транспорта, торговли и строительного сектора. Однако эффективность этих вложений зависит от устранения бюрократических барьеров при выделении земель и закупке материалов.

"Высокие темпы роста импорта оборудования обычно предшествуют увеличению промышленного выпуска, так как создают техническую базу для производства. Однако в условиях мировой нестабильности этот эффект может быть ограничен внешним спросом на готовую продукцию", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Для достижения двузначного роста эксперты полагают необходимым ускорение цифровой трансформации, внедрение ИИ и переход к "зеленой" экономике. Ожидается, что обязательства по нулевому чистому выбросу углерода помогут привлечь новые инвестиции в возобновляемую энергетику и чистые технологии.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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