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Цены на топливо в Великобритании достигли максимума с 2022 года

Экономика » Сырье » Нефть

Цены на топливо в Великобритании достигли максимальных значений с 2022 года на фоне обострения конфликта в Персидском заливе и перебоев в поставках нефти из этого региона.

Флаг Брексит на демонстрации в Лондоне
Фото: flickr.com by ChiralJon, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Брексит на демонстрации в Лондоне

По данным компании RAC, специализирующейся на автомобильных услугах, стоимость неэтилированного бензина на 31 июля выросла до 160 пенсов за литр. Для сравнения: до начала конфликта в феврале 2026 года цена составляла около 132 пенсов. Таким образом, рост составил примерно 20%.

Саймон Уильямс, руководитель отдела политики RAC, отмечает, что средний чек за полную заправку семейного автомобиля теперь достигает 88 фунтов стерлингов. Еще более выраженная динамика наблюдается в сегменте дизельного топлива: его средняя стоимость составила 179 пенсов за литр, что на 37 пенсов больше февральских показателей. По прогнозам RAC, в ближайшие недели цена может подняться до 185 пенсов.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что рост розничных цен на топливо является следствием волатильности мирового рынка сырой нефти. На прошлой неделе стоимость барреля нефти достигала 100 долларов из-за тупика в переговорах о прекращении огня между США и Ираном.

Логистический коллапс в Ормузском проливе

Основной удар пришелся по ключевым транспортным артериям. Ормузский пролив, через который ранее проходила пятая часть мирового предложения нефти и газа, фактически парализован. 28 июля через пролив прошли всего 9 судов против 60 в конце июня 2026 года. Поток нефти сократился в десять раз и упал до 800 тысяч баррелей в сутки.

Риски для судоходства привели к резкому удорожанию страхования: стоимость "военного риска" выросла с 0,25% до 12% от стоимости судна.

Ситуация осложняется блокировкой экспорта Саудовской Аравии силами хуситов в Йемене, объявленной 20 июля. С апреля 2026 года Эр-Рияд перенаправил от 2,5 до 3,5 млн баррелей нефти в сутки через трубопровод в порт Янбу на Красном море для дальнейшей транспортировки в Азию через Баб-эль-Мандеб. Однако с начала июля объем экспорта через этот пролив сократился на 75% и упал ниже 1 млн баррелей в сутки, что ставит под угрозу работу НПЗ в Японии и Южной Корее.

С точки зрения аналитика Марии Бубцевой, критическим фактором становится истощение стратегических резервов. США с марта 2026 года выпустили из хранилищ 108 млн баррелей нефти; текущий уровень запасов является минимальным с 1983 года.

Последствия для экономики и населения

Рынок перестал эффективно поглощать шоки. С одной стороны, спрос упал (импорт нефти Китаем сократился более чем на 5 млн баррелей в сутки с февраля), с другой — механизмы стабилизации через резервы исчерпаны. По оценкам аналитиков, каждый месяц затяжного перебоя может добавлять к стоимости барреля нефти от 7 до 10 долларов.

В Великобритании текущая ситуация создает политические риски для правительства премьер-министра Энди Бернама и министра финансов Джона Хили. Рост цен на бензин противоречит обещаниям властей по снижению стоимости жизни для домохозяйств и заставляет правительство рассматривать вопрос о сохранении налоговых льгот на топливо.

Эксперт по личным финансам Илья Кравцов указывает, что даже при незначительном снижении оптовых цен в краткосрочном периоде, потребители на заправках не почувствуют облегчения, так как розничный рынок инерционен и реагирует на системные риски с задержкой.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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