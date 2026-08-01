Британская легенда сменила прописку: премиальный кроссовер собрали в Китае с новыми технологиями

На заводе совместного предприятия Chery Jaguar Land Rover в городе Чаншу начался серийный выпуск гибридных кроссоверов Freelander 8. Согласно стратегии производителей, эта площадка станет основным центром сборки для всей линейки моделей под брендом Freelander. Предварительные продажи автомобиля стартуют 10 августа.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автозавод

Смена статуса марки и локализация разработки

Freelander перестал быть просто моделью в семействе Land Rover и превратился в самостоятельную торговую марку. В рамках реструктуризации бизнеса индийской корпорации Tata Motors (владельца Land Rover) права на бренд были переданы совместному предприятию с Chery. Основной объем инженерных работ по созданию новых автомобилей теперь сосредоточен на стороне китайского партнера.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что такая модель разделения позволяет быстро адаптировать продукт под специфику китайского рынка, используя имеющуюся базу компонентов Chery при сохранении узнаваемого имиджа британского бренда.

Технические характеристики и платформа

Новый Freelander 8 построен на платформе iMAX от Chery с 800-вольтовой электронной архитектурой. Модель представляет собой гибрид, где в качестве основного двигателя внутреннего сгорания используется 1,5-литровый турбомотор SQRH4J15 мощностью 156 л. с. Максимальная скорость кроссовера ограничена отметкой 220 км/ч.

Параметр Значение Длина 5118-5185 мм Ширина / Высота 2050 мм / 1898 мм Колесная база 3040 мм Емкость батареи 60,3 кВт·ч Запас хода на электричестве 221 км Снаряженная масса 2980 кг

Система полного привода i-ATS автоматически распределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожного покрытия. В оснащение также включены лидар для работы автопилота, чип Qualcomm Snapdragon 8397 и пневматическая подвеска.

"Перенос производства и разработки на базу Chery фактически означает создание китайского автомобиля с использованием западного бренда. Успех такой стратегии зависит от того, насколько потребитель готов воспринимать техническую начинку iMAX как эквивалент качества Land Rover", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Внешний вид модели Freelander 8 заимствует элементы первого поколения оригинального британского кроссовера: характерную форму оптики, оформление бамперов и треугольную D-стойку. Салон рассчитан на шесть человек (формула 2+2+2) и оснащен двойным экраном передней панели.

Экспертная проверка: автомобильный инженер, эксперт по испытаниям и сертификации Александр Морозов

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто