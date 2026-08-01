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Правительство выделит 2,6 млрд рублей на достройку самолетов Ил-114-300

Экономика » Производство » Авиация

Правительство к концу года направит дополнительные 2,6 млрд рублей на достройку трёх серийных самолётов Ил-114-300. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по авиастроению, контроль за исполнением поручит вице-премьер Денис Мантуров. Речь идёт о завершении сборки первых серийных экземпляров: по плану они должны быть переданы заказчикам до конца текущего года.

Ил-114-300
Фото: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ил-114-300

Выделение входит в комплексную программу развития отрасли на 2026 год, на которую запланировано более 250 млрд рублей. Основная часть этих средств — на увеличение авансовых расчётов для поставки более 70 воздушных судов различных типов и на доведение готовности производственных мощностей головных предприятий и кооперации. Отдельно предусмотрено финансирование поставок более 70 вертолётов Ми-8МТВ-1 для региональных перевозчиков, а также готовится инвестиционный проект на закупку Ил-114-300 для Дальневосточного федерального округа и самолётов "Байкал" (ЛМС-901).

Ил-114-300 позиционируется как полностью отечественный региональный турбовинтовой лайнер на 68 пассажиров. Программа его создания запущена באמצне 2010-х годов на базе Ил-114, чей первый полёт состоялся в 1990 году. Серийное производство оригинального "Сто четырнадцатого" не развернулось — выпущено около 20 бортов, в начале 2010-х линию свернули. Модернизированный Ил-114-300 поднялся в воздух впервые 16 декабря 2020 года. Заявленная плановая интенсивность — от 6 до 12 самолётов в год, однако на текущий момент серийный выпуск не открыт, а первые три машины находятся на стадии достройки.

Финансирование и производственный результат

Дополнительные 2,6 млрд рублей адресованы именно на завершение трёх серийных экземпляров, а не на запуск серийного производства как такового. В отрасли это типичная ситуация: авансовые и дотационные платежи идут на покрытие затрат по кооперации, закупку комплектующих и оплату труда на финальной стадии сборки первых машин. Общая стоимость программы и суммы ежегодного бюджетного обеспечения не публикуются в открытую, поэтому соотнести эту транш с полной стоимостью проекта невозможно.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин обращает внимание, что выделение средств на достройку конкретного количества машин фиксирует обязательства по этим бортам, но не гарантирует достижение проектной темпа выпуска 6-12 штук в год. Для перехода к стабильному серийному производству требуются подтверждённые заказы, отлаженная логистика кооперации и многократное воспроизведение технологического цикла без сбоев.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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