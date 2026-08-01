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Долги аграриев растут: что скрывает тревожная статистика кредитов российского АПК

Экономика » Аграрный сектор

Просроченная кредиторская задолженность российского сельского хозяйства к 1 июня составила 63,7 млрд рублей, что на 1,3% выше показателя месяц ранее (62,9 млрд рублей). Темпы роста замедляются: в апреле прирост был 1,5%, а в марте — снижение на 27%. Тем не менее, в годовом срезе задолженность ниже на 26,9% по сравнению с 1 июня 2025 года (87,1 млрд рублей), следует из материалов Банка России, которые приводит "Интерфакс".

Параллельно продолжается снижение новых заимствований. В мае отрасль привлекла 113,6 млрд рублей кредитов против 142,6 млрд в апреле и 203,6 млрд в марте. Майский объём также ниже показателя мая 2025 года (157,7 млрд рублей). Динамика отражает как сезонность, так и условный дороговизну заёмных средств на фоне высокой ключевой ставки.

Пищевой кластер: долг растёт, заимствования стабильны

У производителей пищевых продуктов, напитков и табака просроченная задолженность к 1 июня выросла до 52,2 млрд рублей с 50,8 млрд на 1 мая и 49,3 млрд на 1 апреля. В годовом сравнении показатель выше на 14,5% (45,6 млрд рублей на 1 июня 2025 года).

При этом объём новых кредитов в мае составил 122,2 млрд рублей — практически без изменений относительно мая 2025 года (122,8 млрд), но ниже апрельских (158,7 млрд) и мартовских (166,9 млрд) значений.

Расхождение трендов — рост просрочки при снижении нового кредитования — указывает на накопление платежеспособных сложностей у части заёмщиков. Сельхозпроизводители традиционно зависят от цикличности доходов: основные поступления приходятся на осень после сбора урожая, а весна и лето требуют оборотных средств на закупку ресурсов и أجر наёмных рабочих.

Ограничения статистики

Данные ЦБ отражают только банковскую просрочку по основному долгу без процентов, пени и штрафов. Не охвачены межхозяйственные задолженности, лизинговые и факторинговые обязательства, а также кредиты от небанковских организаций. Статистика не разделяет структуру просрочки по срокам (до 30 дней, 30-90, более 90), что не позволяет оценить долю хронических неплатежей.

Финансовый аналитик Никита Волков обращает внимание, что снижение темпов роста просрочки в сельском хозяйстве может быть связано как с погашением части долгов за счёт доходов нового сезона, так с реструктуризацией портфелей банками. Однако устойчивый рост задолженности в пищевом кластере при стабильном кредитовании требует мониторинга качества активов кредиторов.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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