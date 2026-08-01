Урожай меда в Татарстане взлетел на 30%, но сладкий продукт продолжил дорожать в рознице

Пчеловоды Татарстана фиксируют рост урожая меда в текущем сезоне на 30%, однако потребительские цены на сладкий продукт пошли вверх. Участники Спасской ярмарки объясняют этот разрыв сочетанием хорошей погоды в лесных районах и ростом издержек, которые вынуждают производителей пересматривать ценники в рознице.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Пчеловод у ульев

Урожайность и география сбора

Производители отмечают неоднородность сезона. Если в Елабужском районе лесные массивы и липовое цветение обеспечили высокую продуктивность, то в регионах, где наблюдался дефицит осадков, объемы сбора оказались скромнее.

В среднем одна пчелосемья приносит от 30 до 40 килограммов меда. Сейчас пасечники переключаются на сбор с подсолнечника и гречихи, что должно частично компенсировать потери в засушливых зонах.

"Рост урожайности в 30% — это хороший показатель для отрасли, который свидетельствует о восстановлении кормовой базы в лесных зонах Татарстана", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Почему мед дорожает

Несмотря на увеличение предложения, цены на ярмарках остаются высокими. Стоимость килограмма липового меда колеблется от 800 до 900 рублей, цветочный продают за 600-700 рублей.

Покупатели, ориентирующиеся на оптовые закупки, вынуждены платить за трехлитровую банку от 1600 до 4000 рублей. Рост цен связан не только с инфляционными ожиданиями, о которых говорят эксперты, но и с удорожанием логистики и обслуживания пасек.

"Потребительские предпочтения смещаются, и даже при росте урожая мы видим, что расходы производителей на транспортировку и сопутствующие товары толкают цены вверх", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Фактор Влияние на рынок Рост урожая на 30% Стабилизация предложения, возможность выбора для покупателя. Подорожание логистики Рост конечной цены продукта в рознице и на ярмарках. Общая инфляция Снижение покупательной способности граждан.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты

Стоит ли ждать снижения цен на мед осенью?

Скорее всего, цены останутся на текущем уровне из-за высоких издержек на содержание хозяйств.

Как инфляция влияет на стоимость продуктов на ярмарках?

Инфляционные процессы затрагивают не только промышленные товары, но и сельхозпродукцию через стоимость топлива и упаковки.

Почему мед в регионах стоит по-разному?

Цена зависит от объемов сбора в конкретном районе и транспортных расходов на доставку до места продажи.

На что обратить внимание при покупке меда на ярмарке?

Важно проверять наличие ветеринарных сертификатов у продавца, чтобы исключить риск покупки некачественного товара.

"Несмотря на рост объемов, пчеловоды вынуждены учитывать общие тренды экономики, где подорожание импортных компонентов сказывается на себестоимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.