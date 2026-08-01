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Цель в 4,3 млрд долларов выглядит недостижимой: статистика России и Сербии говорит обратное

Экономика » Финансы

По данным Республиканского управления статистики Сербии, во первом полугодии 2026 года взаимный торговый оборот между Россией и Сербией продолжал сокращаться. Импорт товаров из России в Сербию снизился на 19,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года — до 596,2 миллиона евро против 737,7 миллиона евро годом ранее. Экспорт сербских товаров в РФ уменьшился на 11,2% — до 357,4 миллиона евро от 402,4 миллиона евро в январе-июне 2025 года.

Экономика
Фото: unsplash.com by Markus Spiske is licensed under Free to use under the Unsplash License
Экономика

Доля российского импорта в общем ввозе Сербии сократилась с 3,5% до 2,8%, а доля экспорта в России — с 2,4% до 2%. Таким образом, по итогам полугодия Россия удерживается среди значимых, но не ключевых торговых партнеров Сербии по обоим направлениям.

Политический курс на расширение противостоит статистике

На фоне снижения фактических поставок в апреле 2026 года в Белграде прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр без портфеля Сербии Ненад Попович, курирующий международное экономическое сотрудничество.

По итогам встречи Н. Попович заявил о цели достичь объема взаимного торгового оборота в 4,3 миллиарда долларов в предстоящие годы, несмотря на действующие санкционные ограничения.

Заявленная цель превосходит текущий темп: по итогам первого полугодия 2026 года суммарный оборот (импорт + экспорт) составил около 953,6 миллиона евро, что в пересчете на год при сохранении динамики дает порядка 1,9-2 миллиарда евро — менее половины заявленного планового показателя в долларовом эквиваленте.

Сокращение поставок фиксируется на фоне сохраняющихся сложностей с расчетами, логистикой и страхованием грузов, о которых ранее сообщали операторы обоих рынков. Официальные статистические данные за полгодия не содержат разделения по товарным группам, позволяющего выделить позиции, растущие вопреки общему тренду.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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