Цель в 4,3 млрд долларов выглядит недостижимой: статистика России и Сербии говорит обратное

По данным Республиканского управления статистики Сербии, во первом полугодии 2026 года взаимный торговый оборот между Россией и Сербией продолжал сокращаться. Импорт товаров из России в Сербию снизился на 19,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года — до 596,2 миллиона евро против 737,7 миллиона евро годом ранее. Экспорт сербских товаров в РФ уменьшился на 11,2% — до 357,4 миллиона евро от 402,4 миллиона евро в январе-июне 2025 года.

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Доля российского импорта в общем ввозе Сербии сократилась с 3,5% до 2,8%, а доля экспорта в России — с 2,4% до 2%. Таким образом, по итогам полугодия Россия удерживается среди значимых, но не ключевых торговых партнеров Сербии по обоим направлениям.

Политический курс на расширение противостоит статистике

На фоне снижения фактических поставок в апреле 2026 года в Белграде прошло заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Участвовали министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр без портфеля Сербии Ненад Попович, курирующий международное экономическое сотрудничество.

По итогам встречи Н. Попович заявил о цели достичь объема взаимного торгового оборота в 4,3 миллиарда долларов в предстоящие годы, несмотря на действующие санкционные ограничения.

Заявленная цель превосходит текущий темп: по итогам первого полугодия 2026 года суммарный оборот (импорт + экспорт) составил около 953,6 миллиона евро, что в пересчете на год при сохранении динамики дает порядка 1,9-2 миллиарда евро — менее половины заявленного планового показателя в долларовом эквиваленте.

Сокращение поставок фиксируется на фоне сохраняющихся сложностей с расчетами, логистикой и страхованием грузов, о которых ранее сообщали операторы обоих рынков. Официальные статистические данные за полгодия не содержат разделения по товарным группам, позволяющего выделить позиции, растущие вопреки общему тренду.