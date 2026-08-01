Россияне массово жалуются на МФО: почему число претензий выросло сразу на 63% за полгода

Банк России зафиксировал рост числа жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов в первом полугодии 2026 года. Общее количество обращений достигло почти 211 тыс., что на 15,7% превышает показатели за тот же период прошлого года.

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Основной прирост претензий обеспечили микрофинансовые организации (МФО) и обращения по вопросам, которые не входят в компетенцию регулятора. Число жалоб на МФО выросло на 63%.

Причиной стал всплеск активности так называемых "раздолжнителей" — юридических фирм, обещающих списать долги заемщиков без последствий. На практике такие услуги не приводили к аннулированию обязательств перед кредиторами.

Специалист по AML/KYC Михаил Фролов отмечает, что рост недовольства клиентов банков блокировкой счетов и отказами в операциях (+32,7%) является следствием усиления мер по борьбе с мошенничеством. В целом число претензий к кредитным организациям увеличилось незначительно — на 2,3%.

В ряде секторов финансового рынка наблюдается снижение числа жалоб:

кибермошенничество: -34,4%;

автокредитование: -33,3%;

страхование жизни: -30,3%;

работа с ПИФами (управляющие компании): -29,7%;

брокеры: почти на треть;

ипотечное кредитование: -10,4%;

ОСАГО: -9,4%;

негосударственные пенсионные фонды (НПФ): -10,5%.

Экспертная проверка: специалист по AML/KYC Михаил Фролов