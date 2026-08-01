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Средняя зарплата в РЖД достигла 119 тысяч рублей: сколько на самом деле получают сотрудники

Экономика » Финансы » Деньги

Средняя заработная плата сотрудников холдинга РЖД достигла 119 тысяч рублей. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров.

Пять тысяч рублей
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Пять тысяч рублей

Штат организации насчитывает около 851 тысячи человек, что делает компанию крупнейшим частным работодателем в России по численности персонала.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что размер фонда оплаты труда в компаниях такого масштаба напрямую зависит от уровня загрузки мощностей и объемов грузоперевозок, так как кадровые расходы составляют значительную часть операционных затрат.

По словам Белозерова, развитие персонала связано с задачами по модернизации инфраструктуры железных дорог, ростом объемов перевозок и внедрением новых технологий.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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