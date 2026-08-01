Средняя зарплата в РЖД достигла 119 тысяч рублей: сколько на самом деле получают сотрудники

Средняя заработная плата сотрудников холдинга РЖД достигла 119 тысяч рублей. Об этом сообщил глава компании Олег Белозеров.
Штат организации насчитывает около 851 тысячи человек, что делает компанию крупнейшим частным работодателем в России по численности персонала.
Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что размер фонда оплаты труда в компаниях такого масштаба напрямую зависит от уровня загрузки мощностей и объемов грузоперевозок, так как кадровые расходы составляют значительную часть операционных затрат.
По словам Белозерова, развитие персонала связано с задачами по модернизации инфраструктуры железных дорог, ростом объемов перевозок и внедрением новых технологий.
Летний уход за пионами часто недооценивают, хотя именно сейчас закладывается запас сил для следующего сезона и стойкость куста к холодам.