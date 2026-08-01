Российский экспорт зерна: таможенная служба опубликовала обновленные размеры пошлин для аграриев

С 5 августа 2026 года меняются ставки экспортных пошлин на зерновые культуры. Согласно данным таможенной службы, возобновляется сбор с пшеницы и снижается платеж за вывоз кукурузы, при этом ячмень остается освобожденным от пошлины.

Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Осмотр зерновых культур руками фермера в деревянном лотке на фоне поля

Пошлина на пшеницу составит 5,7 рубля за тонну. Ранее этот тариф был полностью снят, теперь он возвращается к прежним значениям.

Сбор за экспорт кукурузы снизится в 1,7 раза и составит 137,2 рубля за тонну. Пересчет ставки произошел из-за изменения индикативных цен на международном рынке, которые сейчас составляют от 191 до 230 долларов за тонну.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что корректировка экспортных пошлин напрямую привязана к рыночной конъюнктуре и мировым ценам на зерно, что влияет на рентабельность поставок для аграриев.

Пошлина на ячмень сохраняется на нулевом уровне, что позволяет вывозить эту культуру без дополнительных платежей.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева