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Минтранс РФ вводит новые правила железнодорожных перевозок с сентября 2026 года

Экономика » Правила игры » Монополии

С 1 сентября 2026 года в России меняются правила железнодорожных перевозок. Новые нормы, закрепленные в приказе Минтранса, касаются порядка информирования пассажиров и продажи билетов для маломобильных граждан.

Железная дорога
Фото: Self-photographed by Вадим Анохин is licensed under GNU Free Documentation License
Железная дорога

Теперь при покупке билета на поезд дальнего следования пассажир обязан указать номер телефона или адрес электронной почты. Эти данные позволят перевозчику оперативно уведомлять человека об отмене рейса, смене состава или изменении маршрута. Для водителя или инженера, отправляющегося в командировку, или семьи, едущей в отпуск, это исключит ситуацию, когда информация об изменениях доходит только по прибытии на вокзал.

Особое внимание в документе уделили людям с ограниченными возможностями. Пассажиры на колясках получат приоритетное право выкупа специальных мест. Чтобы билеты оставались доступными для тех, кому они жизненно необходимы, ввели временное ограничение: люди, которым не требуется специальная каталка, смогут купить такие места не раньше чем за 10 суток до отправления.

Также меняются правила для сопровождающих и порядок возврата билетов:

  • Сопровождающие лица больше не смогут занимать специальные места без пассажира с инвалидностью.
  • Отменяется требование возвращать билеты на пригородные поезда с указанием конкретных мест исключительно через кассу.
Изменение Суть правила
Связь с пассажиром Обязательное указание телефона или email для уведомлений об отменах и задержках
Спецместа (ограничение) Для маломобильных граждан без колясок — продажа за 10 суток до поездки
Возврат билетов Упрощенный возврат билетов на пригородные поезда (не только в кассе)

Ответы на популярные вопросы

Зачем указывать телефон при покупке билета?

Это нужно для того, чтобы перевозчик мог быстро сообщить вам об изменениях в расписании или замене поезда. Вам не придется самостоятельно проверять табло вокзала или сайт РЖД каждые несколько часов.

Как теперь работают спецместа для инвалидов?

Приоритет отдается людям на колясках. Те, кто имеет статус маломобильного гражданина, но не пользуется коляской, смогут купить такие билеты за 10 дней до отправления.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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