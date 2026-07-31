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ФНС введет прямые налоговые платежи за подрядчиков в сфере аутстаффинга

Экономика

Федеральная налоговая служба запускает эксперимент по "обелению" рынка предоставления персонала (аутстаффинга). Проект стартует с 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2027 года. В инициативе уже участвуют 34 крупные компании, включая маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервисы доставки "Яндекса" и "Сбера", а также ритейлеры "Магнит", "Лента" и "Перекресток".

Рабочее место с документами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Рабочее место с документами

Главная цель проекта — внедрение системы превентивного взаимодействия для устранения налоговых разрывов. Механизм предполагает, что заказчик (компания, нанимающая персонал) будет напрямую перечислять часть налогов за своего контрагента на Единый налоговый счет исполнителя в качестве переплаты.

Механика платежей и распределение нагрузки

Порядок расчетов зависит от статуса компании, предоставляющей персонал:

  • При работе с аутстаффинговыми компаниями: заказчик уплачивает 75% НДС и страховых взносов, а также 50% НДФЛ. Оставшуюся часть налогов посредник должен задекларировать и доплатить в бюджет самостоятельно из своего вознаграждения.
  • При работе с ИП на УСН и самозанятыми: заказчик перечисляет 100% рассчитанной суммы налогов.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что такая модель создает определенный компромисс: налоговая нагрузка распределяется по всей цепочке, а бизнес получает предсказуемые правила игры вместо риска внезапных доначислений по результатам проверок.

Риски переквалификации в трудовые отношения

Особое внимание ФНС уделяет риску признания гражданско-правовых договоров трудовыми. Для сборщиков и упаковщиков ведомство выделило четыре маркера, которые могут стать основанием для переквалификации отношений:

  • работа более восьми смен в месяц;
  • заработок выше 35 000 рублей;
  • срок сотрудничества более трех месяцев;
  • доля дохода от одного заказчика составляет 75% и более.

Для курьеров подобные маркеры пока не определены, однако правительство с 1 октября введет критерий систематичности для платформенных занятых: ежемесячно они должны отрабатывать не более 60 часов в течение полугода.

Портрет "идеального партнера"

ФНС разработала профиль благонадежного аутстаффинга. Согласно критериям ведомства, компания считается безопасным партнером, если ее средняя налоговая нагрузка составляет 45,8%, а доля вычетов по НДС — 14,6%.

Порог нагрузки варьируется по регионам:

Регион деятельности Целевая налоговая нагрузка
Москва, МО, ЛО и ряд удаленных регионов (Приморский, Сахалинская обл. и др.) 43,7%
Остальные регионы РФ 45,5%

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров обращает внимание, что несоответствие этому "портрету" станет для налоговых органов сигналом к началу исследования деятельности компании. В случае выявления рисков ФНС уведомит заказчика, чтобы тот мог принять меры или сменить контрагента.

По итогам эксперимента власти планируют сформировать единую отраслевую модель поведения и при подтверждении эффективности масштабировать ее на другие сферы экономики.

Экспертная проверка:
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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