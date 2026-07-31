ФНС введет прямые налоговые платежи за подрядчиков в сфере аутстаффинга

Федеральная налоговая служба запускает эксперимент по "обелению" рынка предоставления персонала (аутстаффинга). Проект стартует с 1 сентября 2026 года и продлится до 1 сентября 2027 года. В инициативе уже участвуют 34 крупные компании, включая маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервисы доставки "Яндекса" и "Сбера", а также ритейлеры "Магнит", "Лента" и "Перекресток".
Главная цель проекта — внедрение системы превентивного взаимодействия для устранения налоговых разрывов. Механизм предполагает, что заказчик (компания, нанимающая персонал) будет напрямую перечислять часть налогов за своего контрагента на Единый налоговый счет исполнителя в качестве переплаты.
Порядок расчетов зависит от статуса компании, предоставляющей персонал:
Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что такая модель создает определенный компромисс: налоговая нагрузка распределяется по всей цепочке, а бизнес получает предсказуемые правила игры вместо риска внезапных доначислений по результатам проверок.
Особое внимание ФНС уделяет риску признания гражданско-правовых договоров трудовыми. Для сборщиков и упаковщиков ведомство выделило четыре маркера, которые могут стать основанием для переквалификации отношений:
Для курьеров подобные маркеры пока не определены, однако правительство с 1 октября введет критерий систематичности для платформенных занятых: ежемесячно они должны отрабатывать не более 60 часов в течение полугода.
ФНС разработала профиль благонадежного аутстаффинга. Согласно критериям ведомства, компания считается безопасным партнером, если ее средняя налоговая нагрузка составляет 45,8%, а доля вычетов по НДС — 14,6%.
Порог нагрузки варьируется по регионам:
|Регион деятельности
|Целевая налоговая нагрузка
|Москва, МО, ЛО и ряд удаленных регионов (Приморский, Сахалинская обл. и др.)
|43,7%
|Остальные регионы РФ
|45,5%
Юрист по налоговому праву Денис Прохоров обращает внимание, что несоответствие этому "портрету" станет для налоговых органов сигналом к началу исследования деятельности компании. В случае выявления рисков ФНС уведомит заказчика, чтобы тот мог принять меры или сменить контрагента.
По итогам эксперимента власти планируют сформировать единую отраслевую модель поведения и при подтверждении эффективности масштабировать ее на другие сферы экономики.
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