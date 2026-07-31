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Жизнь на проценты в 2026: сколько миллионов нужно, чтобы забыть о зарплате навсегда

Экономика » Финансы » Деньги

Мечта о жизни на проценты в 2026 году сталкивается с жесткой математикой и налоговым регулированием. Чтобы банковский вклад стал полноценной заменой зарплате, недостаточно просто накопить "круглую сумму" — необходимо учитывать динамику ключевой ставки, инфляционное давление и специфику фискальной политики. Сегодняшняя высокая доходность депозитов создает иллюзию легкого пассивного дохода, однако долгосрочное планирование требует гораздо более внушительного капитала, чем кажется на первый взгляд.

Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина в белой рубашке держит свинью-копилку

Динамика ставок и рыночные риски

Рынок сбережений в России демонстрирует высокую волатильность. Если в начале года ключевая ставка удерживалась на пиковых значениях, то к середине 2026 года эксперты ожидают цикл ее постепенного снижения.

Для рантье это означает прямую угрозу благосостоянию: при перекладывании средств в новый депозит доходность может оказаться на 2-3% ниже предыдущей.

"Стабильно высокая доходность не может длиться вечно. Периоды аномальных ставок обычно сменяются коррекцией, когда банкам становится невыгодно привлекать дорогие деньги. Вкладчикам нужно быть готовыми к тому, что реальная прибыль будет падать вслед за решениями регулятора", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ситуация осложняется тем, что банковская система периодически сталкивается с дефицитом ликвидности, что вынуждает организации временно завышать проценты. Однако полагаться на такие всплески при расчете бюджета на годы вперед — рискованная стратегия.

Арифметика ренты: сколько нужно миллионов

Чтобы понять, какой капитал необходим для жизни без работы, нужно определить целевой ежемесячный доход. Если ориентироваться на базовые потребности (около 30 тысяч рублей в месяц), то при средней ставке 15% годовых потребуется депозит в размере 2,6 млн рублей. Однако эта сумма едва покрывает инфляционные риски и налоги.

Для более комфортной жизни цифры выглядят иначе. Капитал для получения 50 тысяч рублей в месяц должен составлять минимум 4,45 млн рублей. Если же целью является пассивный доход в 100 тысяч рублей, на счете должно лежать не менее 9,1 млн рублей. Эти расчеты уже учитывают налоговые вычеты, которые станут актуальны для вкладчиков в ближайшие годы.

"Многие забывают о пороге налогообложения. С 2026 года необлагаемый минимум составит 160 тысяч рублей процентного дохода. Всё, что выше, уменьшится на 13%, что фактически съедает часть ожидаемой прибыли и требует увеличения тела вклада", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Налоги и инфляция: невидимые расходы

Главный враг любого капитала — обесценивание денег. Даже если банк предлагает процент выше текущего роста цен, покупательная способность сбережений постепенно тает.

Это заставляет многих заемщиков менять тактику: например, направлять свободные средства на досрочное погашение ипотеки, чтобы снизить обязательные ежемесячные траты, вместо того чтобы копить деньги под "съедаемый" инфляцией процент.

Целевой доход (мес) Необходимый капитал (при 15% годовых)
30 000 руб. 2,6 млн руб. (с учетом налогов)
50 000 руб. 4,45 млн руб.
100 000 руб. 9,1 млн руб.

Альтернативы и комбинированные стратегии

Опора только на классические депозиты сегодня считается недостаточно эффективной. Эксперты рекомендуют диверсифицировать портфель. Старые вклады, открытые под низкий процент, целесообразно пересматривать, так как они не справляются с защитой капитала от ценовой волны.

"Для сохранения уровня жизни одного депозита мало. Разумно комбинировать его с облигациями и дивидендными акциями. Это позволяет не только получать выплаты, но и рассчитывать на рост стоимости самих активов в долгосрочной перспективе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о пассивном доходе

Какая сумма вклада застрахована государством?

Система страхования вкладов гарантирует возврат до 1,4 млн рублей в одном банке. Если ваш капитал превышает эту сумму, его безопаснее распределить между несколькими финансовыми организациями.

Нужно ли платить налог, если доход со вклада меньше 160 тысяч?

Нет, в 2026 году процентный доход в пределах 160 тысяч рублей в год налогом не облагается. Обложению подлежит только сумма превышения этого лимита.

Что выгоднее: вклад или накопительный счет?

Вклады обычно предлагают более высокую ставку, но фиксируют средства на определенный срок. Накопительные счета позволяют снимать деньги без потери процентов, но банк может изменить ставку по ним в любой момент в одностороннем порядке.

Стоит ли закрывать старый вклад ради нового с высокой ставкой?

Это зависит от условий досрочного расторжения. Чаще всего при закрытии вклада проценты обнуляются. Нужно рассчитать, перекроет ли повышенная ставка по новому депозиту потерю уже накопленных процентов за прошлые месяцы.

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Экспертная проверка: - Артём Логинов (макроэкономист), Никита Волков (финансовый аналитик), Илья Кравцов (финансовый консультант) —
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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