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РЖД вводит скидки на перевозку металлов и глинозема для оптимизации логистики

Экономика » Производство » Металлургия

РЖД вводит систему скидок на перевозку черных металлов и глинозема для оптимизации логистики внутри России и экспорта. Меры направлены на снижение порожних пробегов вагонов и разгрузку инфраструктуры Восточного полигона.

Электровоз 2ЭС7-024 с грузовым поездом
Фото: RailGaller by motowoz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электровоз 2ЭС7-024 с грузовым поездом

Льготы на транспортировку металлов

До 30 июня 2027 года установлена скидка в размере 50% на перевозку черных металлов из Магнитогорска. Льгота действует как для внутренних маршрутов, так и для экспортных отгрузок через пограничные переходы с Казахстаном (станции Канисай, Орск-Новый Город и Карталы), а также через переход Самур в Дагестане при отправке продукции в Азербайджан.

Риск-менеджер Илья Гусев отмечает, что подобные тарифные инструменты обычно используются для перенаправления грузопотоков и снижения нагрузки на конкретные узлы транспортной сети, однако их реальный эффект зависит от наличия доступного парка вагонов в точках отправления.

Стимулирование перевозок глинозема

Отдельный механизм поддержки затронет рынок алюминиевого сырья. С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года вводится скидка 12,8% на транспортировку глинозема с припортовых станций Дальнего Востока на станции Восточно-Сибирской и Красноярской железных дорог.

Ограничение по условиям: льгота распространяется только на перевозки в полувагонах, которые освобождаются после выгрузки на Дальневосточной железной дороге. В РЖД заявляют, что такая схема позволит сократить встречные порожние пробеги и повысить КПД использования Восточного полигона.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что снижение логистических издержек на перевозку сырья может повлиять на себестоимость конечной продукции металлургических предприятий, но значимость этого фактора определяется долей транспортного компонента в общей структуре затрат.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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