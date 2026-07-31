Новые правила для топлива вступают в силу: экспорт бензина и дизеля временно прекращается

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт ряда видов топлива. Согласно постановлению от 30.07.2026 № 954, из страны запрещено вывозить товарные бензины (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0 — 2710 12 590 0), дизельное топливо, судовое топливо и прочие газойли (коды ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 421 0 — 2710 19 429 0).

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензовоз на дороге

Ограничения начинают действовать с 1 августа 2026 года и продлятся до конца года (31 декабря 2026 года). Если потребность в мере сохранится, Правительство может продлить запрет, но не дольше 31 марта 2027 года.

Правило касается всех экспортеров и участников внешнеэкономической деятельности. Запрет действует независимо от того, как было приобретено топливо — в том числе если закупки проходили через биржевые торги.

На импорт топлива из-за рубежа ограничения не распространяются. Однако Правительство оставило за собой право изменить порядок ввоза и вывоза горючего при необходимости.

Налоговый консультант Ирина Зайцева поясняет, что подобные временные запреты создают риски для компаний с действующими экспортными контрактами. Бизнесу потребуется пересмотреть логистические цепочки и проверить условия договоров на предмет форс-мажорных обстоятельств или возможности переноса сроков отгрузки.

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева