Логистика ускоряется: между Китаем и Россией запустили новый регулярный маршрут доставки

Терминал "Первый контейнерный терминал" (ПКТ, входит в группу "Глобал Портс" ГК "Дело") 29 июля 2026 года обработал первый поезд нового регулярного железнодорожного контейнерного сервиса "Почты России". Ускоренный поезд прибыл из Китая в Санкт-Петербург за 16 суток, в его составе находилось 62 контейнера с импортными товарами и оборудованием для потребителей Северо-Западного региона. Об этом сообщает пресс-служба "Глобал Портс".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Поезд на фоне заката

Оператором перевозки выступает ООО "ПЛК" — дочерняя организация АО "Почта России". Маршрут следования проходит через погранпереход Камышовая: Хуньчунь (Китай) — Камышовая — Уссурийск — Санкт-Петербург. Разгрузка и дальнейшая обработка контейнеров осуществляется на терминалах "Глобал Портс" в Петербурге и Ленинградской области. В компании уточняют, что отправки по этому сервису планируются еженедельно.

Запуск регулярного ускоренного сервиса создает новую логистическую альтернативу для импортных грузов на Северо-Западе. Транзитное время в 16 суток значительно ниже стандартных сроков доставки морским транспортом и сравнимо с автомобильными перевозками, при этом железнодорожный режим обеспечивает большую вместимость и предсказуемость графика. Еженедельная частота отправок позволяет грузовладельцам планировать поставки со стабильным интервалом.

Для "Глобал Портс" привлечение потока "Почты России" означает дополнительную загрузку контейнерных терминалов в Большом порту Санкт-Петербург. Группа эксплуатирует там три терминала: ПКТ, "Петролесь" и "Янтарный". Регулярные поездки с фиксированным расписанием улучшают планирование перевалочных операций и использования парка контейнеров.

Сервис реализуется в контексте переориентации логистических цепочек на восток. Использование погранперехода Камышовая (Приморский край) разгружает традиционно загруженные переходы на Забайкалье и в Приамурье. Однако пропускная способность участка Уссурийск — Москва остается системным ограничением для роста востчно-западных контейнерных перевозок, о чем ранее сообщала РЖД.