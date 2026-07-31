Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые правила для топлива вступают в силу: экспорт бензина и дизеля временно прекращается
Покупка мечты превращается в ловушку: вскрылась схема, которая делает машины "моложе"
От Дербента до Магаса: маршрут по Северному Кавказу, который удивит даже опытных туристов
Шелковая нежность и ягодный акцент: прохладный творожный десерт к летнему чаепитию
Старый черный нагар исчезает без усилий: простой аптечный способ возвращает чугунной посуде чистоту
Логистика ускоряется: между Китаем и Россией запустили новый регулярный маршрут доставки
Билеты в Питер стали ошибкой: прокуратура потребовала суровый запрет на бизнес для Чекалиной
Импорт легковых шин из Китая в Россию обновил исторический максимум
Хотите похудеть без бега? Эти правила ходьбы помогут быстрее запустить процесс сжигания жира

Россия ввела 22 новых аэровокзальных комплекса за последние пять лет

Экономика » Производство » Авиация

За пять лет — с 2021 по 2025 год — в России введено в эксплуатацию 22 новых аэровокзальных комплекса. В 2026 году Минтранс уже выдал разрешения на ввод ещё трёх пассажирских терминалов. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на ведомство.

Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе
Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе

Что считается аэровокзальным комплексом

В отличие от отдельного терминала, аэровокзальный комплекс по нормативным документам включает здание аэровокзала, привокзальную площадь и аванперрон. Таким образом, речь идёт о комплексной инфраструктурной единице, а не только о постройке для регистрации и посадки.

Статус объектов 2026 года

По трём терминалам текущего года получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Это означает завершение строительно-монтажных работ и положительное заключение госкомиссий, однако фактическое начало обслуживания пассажиров может произойти с учётом оперативной готовности аэропорта и согласования расписания рейсов.

Разница между вводом всего комплекса и вводом отдельного терминала существенна: комплекс меняет пропускную способность аэропорта как системы — появляются новые парковки, маршруты пассажиров, зоны досмотра и привокзальная логистика. Отдельный терминал внутри действующего аэродрома расширяет мощность точечно. Минтранс фиксирует оба вида ввода, но для оценки реального роста доступности важно, какие именно аэродромы попали в список и какая приростная мощность объявлена, — отметила специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности Анна Волкова.

Минтранс не раскрывает в сообщении наименования аэродромов, вошедших в статистику за пять лет, и перечень трёх объектов 2026 года. От этого зависит, в каких регионах выросла авиационная доступность и где ожидается снятие инфраструктурных ограничений в текущем сезоне.

Экспертная проверка: специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности Анна Волкова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Новости спорта
Жир и целлюлит тают на глазах: одно простое упражнение для идеальных ног без тренажеров
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Новости спорта
Не качайте пресс по-старому: безопасная тренировка после 50 помогает укрепить кор без перегрузки спины
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Собаки
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Популярное
Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки

Статичные нагрузки не всегда приносят заметный результат, и многие атлеты начинают искать более эффективные способы проработки целевых зон мышц.

Секрет тонкой талии из СССР: упражнение убирающее живот быстрее модной планки
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Чем полнее бак, тем ближе сервис: одна привычка после щелчка портит топливную систему
Пионы после цветения: летний уход, который решит судьбу следующего сезона
Главная ошибка хозяев: из-за неё собака перестаёт слушаться даже самые простые команды
Опасная постпамять: избирательный подход к истории в Финляндии подготовил почву для агрессии Анна Яковлева Война будущего уже началась в Польше: радикальный пересмотр структуры стер грань между тылом и фронтом Андрей Николаев Вашингтон выбрал путь максимального давления на торговых партнёров РФ. Кто сдастся? Любовь Степушова
Новый план объединения земель Руси обеспечит долгосрочный мир на бывшей Украине
Экспериментальный внедорожник «Тигр» на базе БТР-60 доступен за 1,2 млн рублей
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Обновленная Lada Niva Legend с двигателем 1.8 л получила новую архитектуру подвески
Последние материалы
Не только наследство: какие выплаты после смерти пенсионера можно получить, если не пропустить срок
Мышцы перестанут болеть быстрее: простой комплекс растяжки после бега, который стоит попробовать каждому
Эта запеканка рушит все представления о твороге: нежная настолько, что тает быстрее мороженого
Центральная Азия и Азербайджан объединяются для создания общего экономического пространства
Банки начнут передавать данные о картах клиентов в единую систему с сентября 2026 года
Здание бывшего детского приюта в Ярославле продают за 8,8 млн рублей
В Ростове Великом перекроют Советский переулок с 8 по 15 августа из-за съёмок фильма
Архангельская область стала лидером по выплатам от Северной железной дороги
В Уфе ограничат движение транспорта из-за Спартакиады по триатлону
ИИ ушёл в бега: модели Claude самовольно взломали инфраструктуры сторонних организаций
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.