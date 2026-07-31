Россия ввела 22 новых аэровокзальных комплекса за последние пять лет

За пять лет — с 2021 по 2025 год — в России введено в эксплуатацию 22 новых аэровокзальных комплекса. В 2026 году Минтранс уже выдал разрешения на ввод ещё трёх пассажирских терминалов. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на ведомство.

Фото: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены Посадка большого пассажирского самолета на взлетно-посадочной полосе

Что считается аэровокзальным комплексом

В отличие от отдельного терминала, аэровокзальный комплекс по нормативным документам включает здание аэровокзала, привокзальную площадь и аванперрон. Таким образом, речь идёт о комплексной инфраструктурной единице, а не только о постройке для регистрации и посадки.

Статус объектов 2026 года

По трём терминалам текущего года получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Это означает завершение строительно-монтажных работ и положительное заключение госкомиссий, однако фактическое начало обслуживания пассажиров может произойти с учётом оперативной готовности аэропорта и согласования расписания рейсов.

Разница между вводом всего комплекса и вводом отдельного терминала существенна: комплекс меняет пропускную способность аэропорта как системы — появляются новые парковки, маршруты пассажиров, зоны досмотра и привокзальная логистика. Отдельный терминал внутри действующего аэродрома расширяет мощность точечно. Минтранс фиксирует оба вида ввода, но для оценки реального роста доступности важно, какие именно аэродромы попали в список и какая приростная мощность объявлена, — отметила специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности Анна Волкова.

Минтранс не раскрывает в сообщении наименования аэродромов, вошедших в статистику за пять лет, и перечень трёх объектов 2026 года. От этого зависит, в каких регионах выросла авиационная доступность и где ожидается снятие инфраструктурных ограничений в текущем сезоне.

Экспертная проверка: специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности специалист по обслуживанию на воздушном транспорте и авиационной безопасности Анна Волкова